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Білодід у новій ваговій категорії: збірна України оголосила склад на чемпіонат Європи

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Білодід у новій ваговій категорії: збірна України оголосила склад на чемпіонат Європи

Дар'я Білодід / Getty Images

Тренерський штаб збірної України з дзюдо визначився зі складом на чемпіонат Європи, який відбудеться з 29 квітня до 1 травня у болгарській Софії.

Збірну України представлятимуть 15 спортсменів: 9 чоловіків та 6 жінок, включаючи лідерів команди.

Варто зазначити, що на континентальній першості виступить бронзова призерка Олімпіади-2020 Дар'я Білодід, для якої цей старт стане першим за більш ніж 9 місяців. При чому, українка повертається у новій для себе ваговій категорії до 57 кг.

Крім Білодід в Софії виступатимуть і інші лідери команди, зокрема, Артем Лесюк, Богдан Ядов, Геворг Манукян, Яків Хаммо, Анастасія Турчин та інші. Заключний етап підготовки наша команда проводить на міжнародному тренувальному зборі в угорському місті Тата.

Склад збірної України на чемпіонат Європи-2022:

Чоловіки

  • 60 кг - Артем Лесюк, Дільшот Халматов
  • 66 кг - Богдан Ядов, Євген Гончарко
  • 73 кг - Олександр Кошляк
  • 81 кг - Сергій Кривчач, Геворг Манукян
  • 90 кг - Артем Бубир
  • +100 кг - Яків Хаммо

Жінки

  • 57 кг - Дар'я Білодід
  • 63 кг - Анастасія Антіпіна
  • 70 кг - Наталія Чистякова, Юлія Курченко
  • 78 кг - Анастасія Турчин, Єлизавета Литвиненко.

Нагадаємо, що у суботу, 23 квітня, дзюдоїсти збірної України виграли золоті нагороди на етапі юніорського Кубка Європи, що триває у польській Познані.

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