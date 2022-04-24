Білодід у новій ваговій категорії: збірна України оголосила склад на чемпіонат Європи

Тренерський штаб збірної України з дзюдо визначився зі складом на чемпіонат Європи, який відбудеться з 29 квітня до 1 травня у болгарській Софії.
Збірну України представлятимуть 15 спортсменів: 9 чоловіків та 6 жінок, включаючи лідерів команди.
Варто зазначити, що на континентальній першості виступить бронзова призерка Олімпіади-2020 Дар'я Білодід, для якої цей старт стане першим за більш ніж 9 місяців. При чому, українка повертається у новій для себе ваговій категорії до 57 кг.
Крім Білодід в Софії виступатимуть і інші лідери команди, зокрема, Артем Лесюк, Богдан Ядов, Геворг Манукян, Яків Хаммо, Анастасія Турчин та інші. Заключний етап підготовки наша команда проводить на міжнародному тренувальному зборі в угорському місті Тата.
Склад збірної України на чемпіонат Європи-2022:
Чоловіки
- 60 кг - Артем Лесюк, Дільшот Халматов
- 66 кг - Богдан Ядов, Євген Гончарко
- 73 кг - Олександр Кошляк
- 81 кг - Сергій Кривчач, Геворг Манукян
- 90 кг - Артем Бубир
- +100 кг - Яків Хаммо
Жінки
- 57 кг - Дар'я Білодід
- 63 кг - Анастасія Антіпіна
- 70 кг - Наталія Чистякова, Юлія Курченко
- 78 кг - Анастасія Турчин, Єлизавета Литвиненко.
Нагадаємо, що у суботу, 23 квітня, дзюдоїсти збірної України виграли золоті нагороди на етапі юніорського Кубка Європи, що триває у польській Познані.
Читайте також:
Українські гандболістки поступилися чемпіонкам Олімпіади-2020 в матчі кваліфікації ЧЄ
Україна здобула перемогу над Норвегією в благодійному шаховому матчі
Легенда українського хокею продає унікальне джерсі, щоб допомогти ЗСУ