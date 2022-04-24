Білодід у новій ваговій категорії: збірна України оголосила склад на чемпіонат Європи

Тренерський штаб збірної України з дзюдо визначився зі складом на чемпіонат Європи, який відбудеться з 29 квітня до 1 травня у болгарській Софії.

Збірну України представлятимуть 15 спортсменів: 9 чоловіків та 6 жінок, включаючи лідерів команди.

Варто зазначити, що на континентальній першості виступить бронзова призерка Олімпіади-2020 Дар'я Білодід, для якої цей старт стане першим за більш ніж 9 місяців. При чому, українка повертається у новій для себе ваговій категорії до 57 кг.

Крім Білодід в Софії виступатимуть і інші лідери команди, зокрема, Артем Лесюк, Богдан Ядов, Геворг Манукян, Яків Хаммо, Анастасія Турчин та інші. Заключний етап підготовки наша команда проводить на міжнародному тренувальному зборі в угорському місті Тата.

Склад збірної України на чемпіонат Європи-2022:

Чоловіки

60 кг - Артем Лесюк, Дільшот Халматов

66 кг - Богдан Ядов, Євген Гончарко

73 кг - Олександр Кошляк

81 кг - Сергій Кривчач, Геворг Манукян

90 кг - Артем Бубир

+100 кг - Яків Хаммо

Жінки

57 кг - Дар'я Білодід

63 кг - Анастасія Антіпіна

70 кг - Наталія Чистякова, Юлія Курченко

78 кг - Анастасія Турчин, Єлизавета Литвиненко.

Нагадаємо, що у суботу, 23 квітня, дзюдоїсти збірної України виграли золоті нагороди на етапі юніорського Кубка Європи, що триває у польській Познані.

Читайте також:

Українські гандболістки поступилися чемпіонкам Олімпіади-2020 в матчі кваліфікації ЧЄ

Україна здобула перемогу над Норвегією в благодійному шаховому матчі

Легенда українського хокею продає унікальне джерсі, щоб допомогти ЗСУ