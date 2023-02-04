Білодід виборола дебютну медаль турніру Grand Slam з дзюдо у новій ваговій категорії

Бронзова призерка Олімпійських ігор-2020 Дар'я Білодід піднялася на п'єдестал на турнірі серії Grand Slam у Парижі. 22-річна уродженка Києва виграла "бронзу" у ваговій категорії до 57 кг.

На змаганнях у столиці Франції українка розпочала виступ з другого раунду, де перемога представницю Південної Кореї Мімі Ху. У третьому раунді Білодід завдяки вилученню (через три шидо) здолала француженку Орфел Веллоззі.

У чвертьфіналі Дар'я поступилася представниці Канади Джессіці Клімкейт. Українська дзюдоїстка отримала вилучення через три шидо, хоча в її суперниці також було два.

Таким чином, Білодід продовжила боротьбу у втішних сутичках. Спочатку вона іппоном подужала бельгійку Міну Лібер, а потім у "бронзовому" фіналі здобула перемогу вазаарі в "золотий час" над Тельмою Монтейро з Португалії.

Для Дар'ї це перша нагорода на турнірах серії Grand Slam у новій ваговій категорії (до 57 кг).

Раніше українка виступала у вазі до 48 кг, де шість разів вигравала медалі на змаганнях Grand Slam – 4 "золота", одне "срібло" та одна "бронза". Саме у цій категорії Білодід стала бронзовою призеркою Олімпіади-2020.

Нагадаємо, "бронза" Білодід – друга медаль української збірної на поточному турнірі Grand Slam в Парижі. Раніше Богдан Ядов здобув "золото" у ваговій категорії до 66 кг.

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