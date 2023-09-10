Білоруска Соболенко в істериці розтрощила ракетку після програного фіналу US Open (відео)

Білоруська тенісистка Аріна Соболенко вкрай емоційно відреагувала на свою поразку у фіналі US Open-2023.

У вирішальному матчі турніру спортсменку з держави-агресорки, яка через повномасштабне вторгнення Росії до України виступала у нейтральному статусі, здолала 19-річна американка Корі Гауфф – 2:6, 6:3, 6:2.

Після завершення поєдинку в скандальної білоруски вкотре здали нерви. У підтрибунному приміщенні вона сильними ударами об підлогу розтрощила свою ракетку.

Білоруска Аріна Соболенко після поразки в фіналі #USOpen від Корі Гауфф в істериці розбила свою ракетку



Відзначимо, що Соболенко також психувала в півфіналі з Медісон Кіз, вирішивши в середині матчу матюкатися і кинути в трибуни ракеткою pic.twitter.com/TXTUhKAr77 — XSPORT.ua (@xsport_ua) September 10, 2023

Окрім того, на церемонії нагородження 25-річна Соболенко розридалася, а на пресконференції заявила, що буде заливати своє горе алкоголем.

Зазначимо, що після цього турніру Аріна очолить світовий рейтинг, потіснивши з першої сходинки польку Ігу Швьонтек.

Соболенко далеко не вперше не змогла стримати бурхливих емоцій. Під час півфіналу Відкритого чемпіонату США проти американки Меддісон Кіз білоруска також влаштувала істерику – виматюкалася та пожбурила ракетку у бік трибун, де сидів її тренер.

Нагадаємо, Гауфф виграла перший титул на турнірах Великого шолома у своїй кар'єрі. До цього її найкращим результатом на змаганнях серії Grand Slam був вихід до фіналу Roland Garros-2022.

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