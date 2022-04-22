Білоруський тренер клубу УПЛ: вирішив, що житиму в Україні, її захищатиму і помру тут

Білоруський тренер клубу УПЛ: вирішив, що житиму в Україні, її захищатиму і помру тут

Керманич львівського "Руху" Леонід Кучук заявив, що не збирається виїжджати з України ні під час війни проти Росії, ні після її завершення.

62-річний білоруський фахівець зізнався, що багато чого його пов'язує з Україною. Він висловив готовність боронити нашу країну від окупантів і прожити тут до самої смерті.

Про це Кучук розповів у ексклюзивному коментарі для програми Футбол NEWS.

"Я вже давно вирішив, що житиму в Україні, буду її захищати й помру тут, чого б мені це не коштувало. Як і всі українці, я ховаюся у підвалах, ходжу туди й вночі.

Я - білорус, але мене багато що пов'язує з Україною. У Львові похована моя рідна тітка, дядько і моя сестра. Моя дружина - українка, а її батько, також українець, він з Карлівки, що під Полтавою. Зараз її дядько та двоюрідний брат воюють", - сказав Кучук.

Білоруський тренер вдруге очолив львівський "Рух" у серпні 2021-го. Також він відомий своєю роботою у київському "Арсеналі", алчевській "Сталі", мінському "Динамо", "Кубані", "Ростові", московському "Локомотиві" і молдовському "Шерифі".

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