Білоруський учасник двох Олімпіад їде воювати за Україну проти російських окупантів (відео)

Павло Шурмей вирушив добровольцем допомагати українському народу.

Колишній білоруський веслувальник Павло Шурмей, який виступав на двох Олімпійських іграх, поповнить лави добровольців, які воюватимуть проти російського агресора.

Про це він повідомив у соцмережах. Шурмей заявив, що буде "боронити Україну від російсько-фашистської агресії".

"Нас білорусів, які воюватимуть на боці України, дуже багато. І ця війна прийде на ваших плечах до Росії. І якщо Лукашенко вирішить офіційно втягнути у війну Білорусь, так само прийде в Білорусь. Слава Україні! Живе Білорусь!", - сказав Шурмей на відео.

Шурмей брав участь у змаганнях парних четвірок на Олімпіадах 2004 та 2008 років. В Афінах білоруська команда посіла шосте місце, у Пекіні стала 11-ю.

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.

Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;

гелікоптерів – 29 од;

танків ‒ 198;

ББМ ‒ 846;

артилерійських систем – 77;

засоби ППО - 7;

РСЗВ - 24;

цистерн з ПММ - 60;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;

катери – 2 одиниці;

автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: