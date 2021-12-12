Білосюк - в топ-15: результати жіночої гонки переслідування на Кубку світу з біатлону в Гогфільцені

Білосюк - в топ-15: результати жіночої гонки переслідування на Кубку світу з біатлону в Гогфільцені

Українка відіграла 11 позицій.

У неділю, 12 грудня, на третьому етапі Кубка світу з біатлону сезону-2021/22 в Гогфільцені відбулася жіноча гонка переслідування.

Перемогу у гонці здобула норвежська біатлоністка Марте Ульсбю-Ройселанн.

Українка Олена Білосюк розпочинала гонку 24-ю, а фінішувала на 13 позиції, відігравши 11 місць. Вона стала єдиною біатлоністкою, яка закрила всі мішені у цій гонці.

Юлія Джима допустила 7 промахів і фінішувала 49-ю.

Також сьогодні відбулася чоловіча естафета. Україна фінішувала сьомою.