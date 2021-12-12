Білосюк - в топ-15: результати жіночої гонки переслідування на Кубку світу з біатлону в Гогфільцені

Українка відіграла 11 позицій.
У неділю, 12 грудня, на третьому етапі Кубка світу з біатлону сезону-2021/22 в Гогфільцені відбулася жіноча гонка переслідування.
Перемогу у гонці здобула норвежська біатлоністка Марте Ульсбю-Ройселанн.
Українка Олена Білосюк розпочинала гонку 24-ю, а фінішувала на 13 позиції, відігравши 11 місць. Вона стала єдиною біатлоністкою, яка закрила всі мішені у цій гонці.
Юлія Джима допустила 7 промахів і фінішувала 49-ю.
Також сьогодні відбулася чоловіча естафета. Україна фінішувала сьомою.
- 11-12 грудня в Гогфільцені відбуваються чоловічі та жіночі персьюти та естафети.
- Всього цього сезону заплановано 10 етапів Кубка світу. Крім того, від 4-го до 20 лютого 2022 року біатлоністи позмагаються на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.
- Біатлонний сезон-2021/22 закриє останній етап Кубка світу в норвезькому Голменколлені, який запланований на 17-20 березня.