Біловар у подкасті Дениса Бойка: улюблений тесть, хейт у Мережі, пропозиція з Парижа, мікроклімат у "Динамо"
Дивіться новий випуск YouTube-шоу Дениса Бойка, гостем якого став захисник київського "Динамо" Крістіан Біловар.
У новому випуску YouTube-шоу Дениса Бойка – перше велике інтерв'ю основного захисника "Динамо" Крістіана Біловара. Футболіст розповів про початок кар'єри, особисте життя й теперішнє становище київського клубу.
Дивіться повний випуск тут або у плеєрі нижче.
"Починав як воротар": Біловар про розквіт футбольної кар'єри
Крістіан почав грати у футбол від п'яти років у ФК "Мукачево". Зізнається, що дисципліну успадкував від батьків. У віці 8-10 років грав на позиції воротаря.
Згодом до команди прийшов новий тренер, який запропонував Крістіану спробувати себе на позиції центрального захисника. За рік до старту ДЮФЛ, у віковій категорії U-13, Біловар перейшов до команди Ужгорода. Разом з нею обіграв "Карпати" й вийшов до фіналу Дитячо-юнацької футбольної ліги України 2014 року. Це був історичний момент – уперше закарпатська школа потрапила до фіналу чемпіонату України. У 14 років Крістіан приєднався до академії "Динамо".
"Батькам телефонували з "Дніпра", з "Шахтаря", там навіть одразу давали стипендію 3100 гривень, і з "Динамо" була пропозиція поїхати на турнір до Закарпаття".
Із трьох варіантів Крістіан обрав "Динамо". Ділиться, що причиною стала порада двоюрідного брата, який вже грав у футбол. Тоді за результатами турніру в Закарпатті мали повідомити, чи залишиться футболіст в команді. Біловар зіграв добре.
Юнацька команда "Динамо" в Лізі чемпіонів
У 17 років Крістіан приєднався до юнацької команди "Динамо" U-19. Дебютував у матчі чемпіонату України проти київського "Арсенала", де "Динамо" здобуло перемогу з рахунком 5:0. Також провів шість матчів у Юнацькій лізі УЄФА – у сезоні 2018/19 грав проти німецького "Гоффенгайма", а в сезоні 2019/20 – проти загребського "Динамо".
"Це був нереальний кайф – зіграти в такому віці на стадіоні Лобановського чи поїхати до іноземної команди. Це безцінний досвід: в чемпіонаті України немає таких суперників як на євроарені".
Також Крістіан Біловар брав участь у молодіжному чемпіонаті U-21. Стверджує, що це корисний перехід від юнацького до дорослого футболу й підтримує ідею відновлення ліги.
"Десна": трансфер довжиною у два місяці
У липні 2021 року, після запрошення тренера Олександра Рябоконя, Крістіан підписав контракт на річну оренду з чернігівською "Десною". Тоді ж дебютував в УПЛ, змінивши Левана Арвеладзе в переможному матчі проти "Чорноморця". Це була єдина гра Біловара за клуб.
"Через тиждень чи два мені зателефонував Вадік Шаблій, він тоді був моїм агентом, і сказав, що у "Десні" проблеми з керівництвом: ймовірно не будуть платити заробітну плату, а взимку 2021-2022 клуб припинить існування".
"Чорноморець": шанс проявити себе в Прем'єр-лізі
Прогноз щодо подальшої долі "Десни" справдився, тож вже у сезоні 2021/22 Крістіан Біловар на правах оренди грав у складі одеського "Чорноморця". Зізнається: розумів, що шансів отримати ігрову практику в "Динамо" тоді було небагато, а у Прем'єр-лізі – так.
Після початку повномасштабної війни футболіст повернувся на Закарпаття й шукав варіанти оренди. Влітку разом з кількома гравцями "Чорноморця" на запрошення тренера Юрія Леонтієвича поїхав на збори "Динамо" до Швейцарії.
"Це був кайф. Я жив на базі в Сьйоні, всі свої, тільки тепер ми грали в Прем'єр-лізі. Нас круто прийняли й робили все, щоб ми виросли як футболісти".
Крістін переконаний, що футболіст у 19-20 років повинен грати, щоб стати хорошим футболістом принаймні для чемпіонату України.
"Ти не можеш у 19 років прийти в "Динамо" й одразу стати топ. Забарний це один на мільйон. Ти повинен від себе вимагати максимум, іти в оренду. Тебе заберуть, якщо ти будеш показувати рівень".
Про Кіпр, вимогу угорського громадянства й дебют у "Динамо"
Напередодні сезону 2022/23 Крістіан Біловар отримав пропозицію поїхати в оренду в кіпрський АЕЛ. За цей клуб футболіст провів 28 матчів у чемпіонаті й дві гри у Кубку Кіпру.
"У клубі в усіх непоганий бюджет, вони беруть досвідчених футболістів, щоб вони дали результат один-два сезони, а потім їх змінюють на інших досвічених футболістів. І в кожній команді є три молоді футболісти. Це був для мене нереальний досвід".
Крім того, Біловар отримував пропозиції з інших клубів: ФК "Вікторії", швейцарського "Серветта" і ФК "Париж". Щоправда, для останнього клубу було важливо, щоб Крістіан отримав угорське громадянство. Біловар цю пропозицію відхилив – він хоче грати за збірну України.
Також футболіст розповів про неуспішний дебют за "Динамо", після якого отримав шквал критики, співпрацю з Андрієм Ярмоленком і власне ставлення до тренера Луческу.
"Він завжди знаходив правильні слова, міг сказати, чи тебе щось турбує, міг підійти й поговорити. Це людина з колосальним досвідом, але він не ставив себе вище когось, завжди був на рівних. Завдяки Луческу я зробив перші кроки в основній команді "Динамо", а це для мене все".
"Від цього моменту мене почали не тільки "зятьок" називати": стосунки з Яною Суркіс
З майбутньою дружиною й донькою президента ФК "Динамо" Крістіан познайомився в 15 років на дні народженні спільного знайомого. Через три роки пара почала зустрічатися. Біловар згадує: спершу стосунки не афішували, адже не знали, до чого вони приведуть. Також ділиться, як розповів Ігорю Суркісу про бажання зустрічатися з його донькою.
"Я приїхав до президента "Динамо" підписувати новий контракт. Заходжу: сидить Ігор Михайлович і Яна в його кабінеті… Поговорили по контракту, потиснули руки один одному і я кажу "Ігор Михайлович, я хотів би у вас запитати, я сподіваюся ви не будете проти, якщо я почну стосунки з вашою донькою". Він був не готовий до цієї ситуації".
Тоді Ігор Суркіс відповів, що донька достатньо доросла, щоб ухвалювати рішення самостійно.
Про кризу, тиск і відповідальність у "Динамо"
Останні чотири матчі "Динамо" зіграло внічию, а перший матч в єврокубках команда програла. Та попри непростий період, гравці намагаються тверезо оцінювати ситуацію й сприймати критику лише від тренерського штабу.
"Я знаю, що я відповідаю за якість своєї гри перед кожним одноклубником й перед тренерським штабом. Також вся команда відчуває відповідальність за результат перед вболівальниками й перед собою. Бо кожен, хто грає в "Динамо", хоче перемагати".
Також Крістіан Біловар додає, що передивляється усі свої матчі й аналізує помилки. Крім того, продовжує грати попри травму.
"Зараз у мене є шанс отримати стабільну ігрову практику. Тому я вирішив переступити через цей біль".
Нагадаємо, що інтерв'ю з Крістіаном Біловаром вийшло на YouTube-каналі нового проєкту від 1+1 media, ведучим якого є ексголкіпер збірної України Денис Бойко. Це майданчик для глибоких розмов із тими, хто творить історію українського спорту.
Гостями шоу вже були Андрій Ярмоленко, Руслан Ротань, Сергій Кривцов та інші. Нові випуски виходять щотижня на YouTube-каналі Дениса Бойка.