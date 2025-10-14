Біловар у подкасті Дениса Бойка: улюблений тесть, хейт у Мережі, пропозиція з Парижа, мікроклімат у "Динамо"

Денис Бойко та Крістіан Біловар

У новому випуску YouTube-шоу Дениса Бойка – перше велике інтерв'ю основного захисника "Динамо" Крістіана Біловара. Футболіст розповів про початок кар'єри, особисте життя й теперішнє становище київського клубу.

Дивіться повний випуск тут або у плеєрі нижче.

"Починав як воротар": Біловар про розквіт футбольної кар'єри

Крістіан почав грати у футбол від п'яти років у ФК "Мукачево". Зізнається, що дисципліну успадкував від батьків. У віці 8-10 років грав на позиції воротаря.

Згодом до команди прийшов новий тренер, який запропонував Крістіану спробувати себе на позиції центрального захисника. За рік до старту ДЮФЛ, у віковій категорії U-13, Біловар перейшов до команди Ужгорода. Разом з нею обіграв "Карпати" й вийшов до фіналу Дитячо-юнацької футбольної ліги України 2014 року. Це був історичний момент – уперше закарпатська школа потрапила до фіналу чемпіонату України. У 14 років Крістіан приєднався до академії "Динамо".

"Батькам телефонували з "Дніпра", з "Шахтаря", там навіть одразу давали стипендію 3100 гривень, і з "Динамо" була пропозиція поїхати на турнір до Закарпаття".

Із трьох варіантів Крістіан обрав "Динамо". Ділиться, що причиною стала порада двоюрідного брата, який вже грав у футбол. Тоді за результатами турніру в Закарпатті мали повідомити, чи залишиться футболіст в команді. Біловар зіграв добре.

Юнацька команда "Динамо" в Лізі чемпіонів

У 17 років Крістіан приєднався до юнацької команди "Динамо" U-19. Дебютував у матчі чемпіонату України проти київського "Арсенала", де "Динамо" здобуло перемогу з рахунком 5:0. Також провів шість матчів у Юнацькій лізі УЄФА – у сезоні 2018/19 грав проти німецького "Гоффенгайма", а в сезоні 2019/20 – проти загребського "Динамо".

"Це був нереальний кайф – зіграти в такому віці на стадіоні Лобановського чи поїхати до іноземної команди. Це безцінний досвід: в чемпіонаті України немає таких суперників як на євроарені".

Також Крістіан Біловар брав участь у молодіжному чемпіонаті U-21. Стверджує, що це корисний перехід від юнацького до дорослого футболу й підтримує ідею відновлення ліги.

"Десна": трансфер довжиною у два місяці

У липні 2021 року, після запрошення тренера Олександра Рябоконя, Крістіан підписав контракт на річну оренду з чернігівською "Десною". Тоді ж дебютував в УПЛ, змінивши Левана Арвеладзе в переможному матчі проти "Чорноморця". Це була єдина гра Біловара за клуб.

"Через тиждень чи два мені зателефонував Вадік Шаблій, він тоді був моїм агентом, і сказав, що у "Десні" проблеми з керівництвом: ймовірно не будуть платити заробітну плату, а взимку 2021-2022 клуб припинить існування".

"Чорноморець": шанс проявити себе в Прем'єр-лізі

Прогноз щодо подальшої долі "Десни" справдився, тож вже у сезоні 2021/22 Крістіан Біловар на правах оренди грав у складі одеського "Чорноморця". Зізнається: розумів, що шансів отримати ігрову практику в "Динамо" тоді було небагато, а у Прем'єр-лізі – так.

Після початку повномасштабної війни футболіст повернувся на Закарпаття й шукав варіанти оренди. Влітку разом з кількома гравцями "Чорноморця" на запрошення тренера Юрія Леонтієвича поїхав на збори "Динамо" до Швейцарії.

"Це був кайф. Я жив на базі в Сьйоні, всі свої, тільки тепер ми грали в Прем'єр-лізі. Нас круто прийняли й робили все, щоб ми виросли як футболісти".

Крістін переконаний, що футболіст у 19-20 років повинен грати, щоб стати хорошим футболістом принаймні для чемпіонату України.

"Ти не можеш у 19 років прийти в "Динамо" й одразу стати топ. Забарний це один на мільйон. Ти повинен від себе вимагати максимум, іти в оренду. Тебе заберуть, якщо ти будеш показувати рівень".

Про Кіпр, вимогу угорського громадянства й дебют у "Динамо"

Напередодні сезону 2022/23 Крістіан Біловар отримав пропозицію поїхати в оренду в кіпрський АЕЛ. За цей клуб футболіст провів 28 матчів у чемпіонаті й дві гри у Кубку Кіпру.

"У клубі в усіх непоганий бюджет, вони беруть досвідчених футболістів, щоб вони дали результат один-два сезони, а потім їх змінюють на інших досвічених футболістів. І в кожній команді є три молоді футболісти. Це був для мене нереальний досвід".

Крім того, Біловар отримував пропозиції з інших клубів: ФК "Вікторії", швейцарського "Серветта" і ФК "Париж". Щоправда, для останнього клубу було важливо, щоб Крістіан отримав угорське громадянство. Біловар цю пропозицію відхилив – він хоче грати за збірну України.

Також футболіст розповів про неуспішний дебют за "Динамо", після якого отримав шквал критики, співпрацю з Андрієм Ярмоленком і власне ставлення до тренера Луческу.

"Він завжди знаходив правильні слова, міг сказати, чи тебе щось турбує, міг підійти й поговорити. Це людина з колосальним досвідом, але він не ставив себе вище когось, завжди був на рівних. Завдяки Луческу я зробив перші кроки в основній команді "Динамо", а це для мене все".

"Від цього моменту мене почали не тільки "зятьок" називати": стосунки з Яною Суркіс

З майбутньою дружиною й донькою президента ФК "Динамо" Крістіан познайомився в 15 років на дні народженні спільного знайомого. Через три роки пара почала зустрічатися. Біловар згадує: спершу стосунки не афішували, адже не знали, до чого вони приведуть. Також ділиться, як розповів Ігорю Суркісу про бажання зустрічатися з його донькою.

"Я приїхав до президента "Динамо" підписувати новий контракт. Заходжу: сидить Ігор Михайлович і Яна в його кабінеті… Поговорили по контракту, потиснули руки один одному і я кажу "Ігор Михайлович, я хотів би у вас запитати, я сподіваюся ви не будете проти, якщо я почну стосунки з вашою донькою". Він був не готовий до цієї ситуації".

Тоді Ігор Суркіс відповів, що донька достатньо доросла, щоб ухвалювати рішення самостійно.

Про кризу, тиск і відповідальність у "Динамо"

Останні чотири матчі "Динамо" зіграло внічию, а перший матч в єврокубках команда програла. Та попри непростий період, гравці намагаються тверезо оцінювати ситуацію й сприймати критику лише від тренерського штабу.

"Я знаю, що я відповідаю за якість своєї гри перед кожним одноклубником й перед тренерським штабом. Також вся команда відчуває відповідальність за результат перед вболівальниками й перед собою. Бо кожен, хто грає в "Динамо", хоче перемагати".

Також Крістіан Біловар додає, що передивляється усі свої матчі й аналізує помилки. Крім того, продовжує грати попри травму.

"Зараз у мене є шанс отримати стабільну ігрову практику. Тому я вирішив переступити через цей біль".

Нагадаємо, що інтерв'ю з Крістіаном Біловаром вийшло на YouTube-каналі нового проєкту від 1+1 media, ведучим якого є ексголкіпер збірної України Денис Бойко. Це майданчик для глибоких розмов із тими, хто творить історію українського спорту.