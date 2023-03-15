Більше команд і матчів: ФІФА офіційно затвердила новий формат чемпіонату світу-2026

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) остаточно затвердила новий формат наступного чемпіонату світу, який влітку 2026 року відбудеться одразу в трьох країнах – США, Канаді та Мексиці.

Про це повідомляється на офіційному сайті ФІФА.

Цей Мундіаль стане першим в історії, на якому зіграють 48 національних команд. Спочатку їх планували розбити на 16 груп по 3 збірні у кожній, але згодом ФІФА відмовилася від цієї ідеї на користь формату з 12 групами по 4 команди.

Згідно з новим регламентом, дві найкращі команди з кожної групи та вісім володарів третіх місць вийдуть до плейоф турніру. Таким чином, стадія плейоф розшириться з 16 до 32 збірних і починатиметься не з 1/8, а з 1/16 фіналу.

Загалом ЧС-2026 складатиметься з 104 матчів, а сам турнір триватиме 39 днів. Це буде найтриваліший чемпіонат світу з футболу в історії. Для порівняння: на ЧС-2022 було зіграно 64 поєдинки за 28 днів.

Додамо, що формат чемпіонатів світу з 32 командами діяв використовувався від 1998 до 2022 року.

Нагадаємо, чинним тріумфатором ЧС є збірна Аргентини. У фіналі Мундіалю в Катарі "альбіселесте" в серії пенальті обіграли Францію.

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