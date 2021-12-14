Більше не капітан: "Арсенал" покарав зірку команди за порушення дисципліни

Більше не капітан: "Арсенал" покарав зірку команди за порушення дисципліни

Клуб позбавив Обамеянга капітанської пов'язки.

"Арсенал" вирішив позбавити форварда П'єра-Емеріка Обамеянга капітанської пов'язки.

Про це повідомляється на офіційному сайті "канонірів".

Габонець також залишиться поза заявкою на завтрашнє дербі з "Вест Гемом" у рамках 17-го туру англійської Прем'єр-ліги.

Дисциплінарні санкції щодо лідера команди застосували через пізнє повернення Обемянгу із закордонної поїздки минулого тижня.

Після матчу з "Евертоном" (1:2) Обамеянг попросив дозволу на поїздку до Франції, щоб відвідати маму і привезти її до Англії. На початку року "каноніри" вже відпускали гравця до матері через її серйозну хворобу.

Цього разу Обамеянгу дозволили вирушити до Франції у середу за умови, що він повернеться вночі того ж дня, щоб відвідати тренування у четвер.

Футболіст не зробив цього – він прилетів до Англії рано-вранці. Джерела The Athletic відзначають, що Обамеянг встиг приїхати на тренування, але в клубі вирішили, що він все ж таки порушив домовленість.

Ситуація ускладнилася тим, що Обамеянг після поїздки мав самоізолюватись до отримання негативного результату ПЛР-тесту, чого він не зробив. 32-річний гравець вирішив, що зробленого у Франції тесту буде достатньо для відновлення тренувань.

У клубі вважають, що дуже чітко пояснили Обамеянгу умови домовленості, але футболіст не зміг їх виконати.

Цього сезону Обамеянг забив сім голів і віддав дві результативні передачі в 15 матчах "канонірів" у всіх турнірах.

Команда Мікеля Артети посідає шосте місце у таблиці Прем'єр-ліги.

Завтрашнє дербі між "Арсеналом" та "Вест Гемом" стартує о 22:00 за київським часом.

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