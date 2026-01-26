- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 554
- Час на прочитання
- 2 хв
Більше не прикутий до ліжка: з'явилися нові подробиці стану легендарного Міхаеля Шумахера
"Червоного барона" не бачили на публіці відтоді, як він 2013 року дістав тяжку черепно-мозкову травму під час катання на лижах.
Стали відомі нові подробиці стану здоров’я семиразового чемпіона Формули-1 Міхаеля Шумахера.
Як повідомляє Daily Mail з посиланням на кілька джерел, близьких до родини 57-річного автогонщика, він більше не прикутий до ліжка, а може сидіти і пересуватися будинком на кріслі колісному з допомогою медпрацівників.
Видання також спростовує чутки про те, що Міхаель нібито може тільки лежати та спілкується з іншими людьми винятково очима.
"Не можна бути впевненим, що він усе розуміє, тому що він нікому не може про це розповісти. Є відчуття, що він розуміє деякі речі навколо, але, ймовірно, не все", – зазначило джерело Daily Mail.
Що відомо про стан здоров'я Міхаеля Шумахера
У грудні 2013 року Міхаель Шумахер уже після завершення кар’єри автогонщика дістав тяжку черепно-мозкову травму під час катання на лижах в Альпах. Німецькому пілоту провели кілька термінових операцій, він провів шість місяців у комі. Відтоді його на публіці ніхто не бачив.
У вересні 2019-го Міхаеля доправили до кардіологічного відділення однієї з лікарень Парижа, де планувалася операція з пересадження стовбурових клітин у серцеву тканину. Тоді одна зі співробітниць клініки зізналася, що Шумахер був притомним.
В листопаді того ж року дружину гонщика звинуватили у приховуванні правди про стан Міхаеля. Та відповіла, що він – у надійних руках, а конфіденційність про його здоров'я – побажання самого гонщика.
В червні 2020-го повідомлялося, що Шумахер перенесе ще одну операцію.
Своєю чергою, швейцарський нейрохірург Еріх Рідерер пояснив, чому стан Міхаеля після мозкової травми не покращиться.
У жовтні 2024 року донька Міхаеля Шумахера – Джина-Марія – вийшла заміж. Згідно з чутками, весілля відвідав і "Червоний барон", проте невідомо, в якому стані він був на святі. Гостям заходу заборонили брати з собою мобільні телефони, тож фото й відео в Мережі не з'явилися.
У березні 2025 року репортер німецького телеканалу RTL Фелікс Горнер, який упродовж тривалого часу висвітлював кар'єру Шумахера, повідомив, що "Червоний барон" нібито втратив здатність говорити.