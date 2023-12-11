Більше не "виконувач обов'язків": Шовковський став повноцінним головним тренером "Динамо"

Перемога над "Оболонню" стала для "біло-синіх" четвертою поспіль під керівництвом Шовковського.

​​​​​​Київське "Динамо" призначило Олександра Шовковського повноцінним головним тренером команди.

Про це повідомляється на офіційному сайті столичного клубу. Деталі контракту СаШо з "біло-синіми" будуть оголошені згодом.

До цього Шовковський керував командою у статусі виконувача обов'язків головного тренера.

48-річний ексголкіпер "Динамо" очолив киян після того, як Мірча Луческу подав у відставку після поразки від "Шахтаря" (0:1) в матчі 13-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ).

Під керівництвом Шовковського "біло-сині" виграли чотири поєдинки поспіль у чемпіонаті України. У своєму заключному матчі 2023 року "Динамо" 11 грудня здолало "Оболонь" з рахунком 2:0.

Динамівці вирушили на зимову перерву на п'ятому місці в УПЛ, набравши 28 очок після 14 зіграних матчів. Маючи три поєдинки в запасі, "біло-сині" за втраченими очками разом з "Шахтарем" лідирують у чемпіонаті України.

Після зимової паузи турнір поновиться 24 лютого (базова дата): в рамках 18-го туру УПЛ "Динамо" зіграє проти "Металіста 1925".

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