"Більше ніколи не побачите такого ж як я бійця": екссуперник Кличка оголосив про завершення кар'єри

"Більше ніколи не побачите такого ж як я бійця": екссуперник Кличка оголосив про завершення кар'єри

Брайант Дженнінгс йде з боксу.

Відомий американський боксер, колишній претендент на титул чемпіона світу суперважкій вазі Брайант Дженнінгс (24-4, 14 KO) у Twitter оголосив про завершення кар'єри.

"Я більше не б'юся, тому можете припинити запитувати мене про це. Я закінчив. Це того не варте. Гарна була кар'єра. Я займався цим десять років і пішов. У більшості випадків останнє, що йде від боксера це його его.

У боксі ви більше ніколи не побачите такого ж, як я бійця. Я не кажу, що це не може повторитись, але це буде явно не в наш час. Особливо це стосується Філадельфії. Я прийшов, побачив і переміг", - написав Дженнінгс.

You will never see another me again in boxing. Not saying it can't ever happen again but not in this lifetime. And especially for Philly. I came I saw I conquered. — B.Y (@BYJennings) January 22, 2022

У 2015 році американець зустрічався з українцем Володимиром Кличком. У конкурентному поєдинку Кличко переміг рішення суддів.

Також за кар'єру Брайант боксував із Артуром Шпількою, Луїсом Ортісом. В останньому бою в 2019 році він поступився Джо Джойсу.

Читайте також:

"Мені все одно, подобається це людям чи ні": Джошуа самовпевнено висловився щодо бою-реваншу з Усиком

Легенда світового боксу допомагає Джошуа готуватися до реваншу з Усиком - фото

Єдина поразка у кар'єрі: американський чемпіон хоче помститися Ломаченку