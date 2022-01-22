"Більше ніколи не побачите такого ж як я бійця": екссуперник Кличка оголосив про завершення кар'єри

Брайант Дженнінгс йде з боксу.
Відомий американський боксер, колишній претендент на титул чемпіона світу суперважкій вазі Брайант Дженнінгс (24-4, 14 KO) у Twitter оголосив про завершення кар'єри.
"Я більше не б'юся, тому можете припинити запитувати мене про це. Я закінчив. Це того не варте. Гарна була кар'єра. Я займався цим десять років і пішов. У більшості випадків останнє, що йде від боксера це його его.
У боксі ви більше ніколи не побачите такого ж, як я бійця. Я не кажу, що це не може повторитись, але це буде явно не в наш час. Особливо це стосується Філадельфії. Я прийшов, побачив і переміг", - написав Дженнінгс.
You will never see another me again in boxing. Not saying it can't ever happen again but not in this lifetime. And especially for Philly. I came I saw I conquered.— B.Y (@BYJennings) January 22, 2022
- У 2015 році американець зустрічався з українцем Володимиром Кличком. У конкурентному поєдинку Кличко переміг рішення суддів.
- Також за кар'єру Брайант боксував із Артуром Шпількою, Луїсом Ортісом. В останньому бою в 2019 році він поступився Джо Джойсу.
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