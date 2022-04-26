"Більше, ніж просто футбол": команди з МЛС проведуть благодійний матч на підтримку України

"Більше, ніж просто футбол": команди з МЛС проведуть благодійний матч на підтримку України

У середу, 27 квітня, команди американської ліги МЛС "Портленд Тімберс" та "Портленд Торнс" проведуть благодійний матч, щоб зібрати гроші для українців.

На поєдинок одна команда одягне синю форму Adidas, а інша – жовту від Nike.

Про це інформує OregonLive.

Матч обслуговуватиме 33-річний уродженець Тернопільщини, який працює у МЛС.

"Потрленд Торнс" пожертвує від себе 100 тисяч євро. Вболівальники можуть додатково долучитися до збору коштів, щоб допомогти людям, які постраждали через злочинні дії росіян.

"Я завжди вірю, що разом ми сильніші. Радий, що маю можливість зіграти у матчі, який означає набагато більше, ніж просто футбол. Це можливість для нас – клубу, гравців, міста – допомогти народу України у дуже важкий час", – зазначив півзахисник "Портленд Тімберс" Дієго Чара.

Матч відбудеться 27 квітня о 11:00.

Нагадаємо, що донецький "Шахтар" влаштував промовисту акцію перед благодійним матчем із турецьким "Антальяспором", який відбувся у понеділок, 25 квітня.

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