"Більшість не розуміє, що відбувається": Людмила Кіченок порадила тенісистам, які захищають росіян, стежити за новинами

Українська тенісистка Людмила Кіченок, яка зупинилася за крок від фіналу парного розряду Wimbledon, висловилася про ситуацію у тенісі на тлі війни Росії проти України.

"Було дуже важко, бо більшість спортсменів у турі не розуміють, що відбувається. На Вімблдоні зараз було краще, що відсторонили російських та білоруських гравців. Ми намагаємось робити свою справу і грати далі. Але я сподіваюсь, що ситуація у тенісі загалом зміниться і що будуть відповідні дії найближчим часом. Але я сподіваюсь, що ситуація у тенісі загалом зміниться", - сказала тенісистка у інтерв'ю Суспільне Спорт.

Також Кіченок звернулася до спортсменів, які не підтримують відсторонення росіян.

"Я б порадила їм стежити за новинами. Я теж шкодую, що до 24 лютого не стежила за новинами. Думала, ну, щось там коїться. Але зараз я дуже намагаюся стежити і їм раджу це. Вони мають можливість розуміти, що у нас відбувається, бо можуть дивитися різні канали", - зазначила вона.

Нагадаємо, що новоспечена переможниця Wimbledon-2022, казахстанська тенісистка Єлєна Рибакіна відмовилася висловити свою позицію щодо війни, яку Росія веде проти України.

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