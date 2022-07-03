Біля Лисичанська зник відомий футбольний журналіст-телеведучий, який служить у лавах ЗСУ

Біля Лисичанська зник відомий футбольний журналіст-телеведучий, який служить у лавах ЗСУ

Футбольний журналіст Олег Ящук, який боронить Україну від російських окупантів, перестав виходити на зв'язок.

Ящук перебував на фронті поблизу Сіверська та Лисичанська. Знайомі та колеги Олега зазначають, що востаннє він виходив на зв'язок 29 червня.

Ящук служить у лавах Збройних сил у складі 3-ї роти 10-ї бригади мотопіхотного бойового батальйону, який воював поблизу Сіверська та Лисичанська.

Олег вже кілька років працює журналістом програми "Футбольний формат", яка виходить на телеканалі "Еспресо". Після початку повномасштабної агресії РФ він вступив до ЗСУ.

Нагадаємо, раніше очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що росіяни закріплюються в районі Лисичанська. Наразі місто перебуває під постійними обстрілами.

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