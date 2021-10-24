Більярдна точність: Малиновський забив гол-красень у матчі Серії А (відео)

Це другий м'яч Руслана в нинішньому сезоні італійського чемпіонату.

Український півзахисник "Аталанти" Руслан Малиновський відзначився голом у матчі 9-го туру італійської Серії А проти "Удінезе".

На 56-й хвилині зустрічі українець отримав передачу від Маріо Пашалича і з-за меж штрафного з підкруткою спрямував м'яч у нижній дальній кут воріт суперника.

Зазначимо, що на поєдинок з "Удінезе" Руслан вийшов у стартовому складі. Цей гол для нього став другим у нинішньому сезоні Чемпіонату Італії.

Поєдинок завершився з рахунком 1:1 . "Аталанта" втратила перемогу в компенсований час, на 90+4 хвилині за гостей забив Бето. Малиновський був замінений на 86-й хвилині.

"Бергамаски" (15 очок) розташувалися на 5-й сходинці турнірної таблиці Серії А. "Удінезе" (10 балів) посідає 13-те місце.

У наступному турі команда Малиновського 27 жовтня на виїзді зіграє проти "Сампдорії", а "Удінезе" у той же день прийме "Верону".

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