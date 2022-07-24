Більярдна точність: Миколенко забив гол-красень у товариському матчі "Евертона" (відео)

Український захисник Віталій Миколенко відзначився голом за "Евертон" у контрольному поєдинку з "Блекпулом".

23-річний українець, який раніше придбав сім автомобілів для ЗСУ, вийшов у стартовому складі та досить швидко відкрив рахунок у зустрічі.

Вже на шостій хвилині матчу Миколенко замкнув подачу від одноклубника розкішим ударом у дотик з меж штрафного майданчика. М'яч залетів точнісінько в дальній кут.

Зазначимо, що новий сезон АПЛ стартує 5 серпня. У першому офіційному матчі сезону-2022/23 "іриски" 6 серпня прийматимуть "Челсі".

Раніше Віталій виставив на благодійний аукціон свою ігрову футболку з автографами гравців "Евертона". Кошти від продажу гравець передав волонтерській організації Ukraine Alive 2022.

Крім того, "Евертон" Миколенка проведе товариський поєдинок з київським "Динамо", щоб зібрати кошти на підтримку українців, які постраждали від збройної агресії Росії. Матч відбудеться 29 липня на стадіоні "Гудісон Парк" у Ліверпулі. Початок - о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, Миколенка визнали автором найкращого гола "Евертона" минулого сезону.

Читайте також:

Яскравий дебют Зінченка: "Арсенал" розгромив "Челсі" у товариському матчі (відео)

Забив у дебютному матчі: "Манчестер Сіті" завдяки Голанду обіграв "Баварію" (відео)

Фантастичний гол новачка приніс "Барселоні" перемогу над "Реалом" в Ель Класико у США (відео)