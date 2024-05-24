Більярдний гол Малиновського допоміг "Дженоа" обіграти головну сенсацію сезону Серії А (відео)

Руслан забив свій четвертий м'яч у цьому розіграші чемпіонату Італії.

"Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського перемогла "Болонью" в домашньому матчі заключного, 38-го туру італійської Серії А – 2:0 .

Господарі вийшли вперед на 13-й хвилині зустрічі – Малиновський зі входу до штрафного майданчика більярдним ударом від стійки відправив м'яч у ворота.

Для Руслана цей забитий м'яч став четвертим у поточному розіграші чемпіонату Італії, також у його активі один асист. До цього українець востаннє відзначався голом ще 11 лютого в матчі проти свого колишнього клубу – "Аталанти".

Зазначимо, що Малиновський вперше після травми задньої поверхні стегна вийшов у стартовому складі "грифонів", через пошкодження 31-річний українець пропустив півтора місяця.

Малиновського замінили на 63-й хвилині поєдинку проти "Болоньї". Перед цим підопічні Альберто Джилардіно забили вдруге – на 59-й хвилині точного удару завдав Вітінья.

Огляд матчу "Дженоа" – "Болонья"

Буде додано незабаром.

Таким чином, "Дженоа" (49 очок) завершила сезон на 11-му місці у турнірній таблиці Серії А.

"Болонья" (68 балів) поки що залишилася на четвертій позиції. Підопічні Тьяго Мотти, який залишить клуб після завершення сезону, вже не опустяться нижче п'ятої сходинки. Завдяки цьому "Болонья" вперше від сезону-1964/65 кваліфікувалася до Ліги чемпіонів.

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