"Біполярний розлад": промоутер Ф'юрі відреагував на його заяву, що Усику віддали перемогу через війну

Френк Воррен, промоутер Тайсона Ф'юрі, прокоментував абсурдну заяву британського боксера після поразки від українця Олександра Усика у бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Одразу після поєдинку "Циганський король" не визнав поразку від Усика, заявивши, що судді віддали перемогу Олександру через те, що в Україні триває війна.

"Я дуже злюся. Я щойно повернувся і читаю деякі новини. У Тайсона біполярний розлад. Якщо ви зайдете на сайт Національної служби охорони здоров'я та подивитеся, які симптоми біполярного розладу, такі люди говорять про те, що думають.

Якщо це в тебе в голові, ти це скажеш. Це, на жаль, один із симптомів. Тайсон, якщо ви подивитеся на нього одразу після бою, він цілував Усика щонайменше тричі в лоб і в щоку.

Він говорив у минулому: "Я пішов на пенсію". А за кілька місяців: "Я знову б'юся". На жаль, це одна з речей, які трапляються з людьми, які страждають на цю жахливу хворобу.

Багато років тому це називалося маніакальною депресією, а тепер це біполярна депресія. Усі проблеми, які він мав протягом багатьох років, добре задокументовані. Тайсон – воїн.

Що стосується реваншу, то в контракті був пункт про це. Це була умова, яку вимагали люди, які інвестували в це, і вона є. Якщо Тайсон цього хоче, а він сказав, що цього хоче, тоді реванш відбудеться", – сказав Воррен у коментарі Talksport.

Додамо, що після бою Ф'юрі поцілував Усика та зворушливо звернувся до українського чемпіона.

Усик – Ф'юрі: підсумки бою за звання абсолютного чемпіона світу

У ніч проти 19 травня Усик переміг Ф'юрі роздільним рішенням суддів (115-112, 114-113, 113-114) в головному поєдинку боксерського шоу в саудівському в Ер-Ріяді. Наприкінці дев'ятого раунду українець відправив британця в нокдаун.

На нашому сайті можна переглянути відео найкращих моментів бою Усик – Ф'юрі, а також відео емоційної реакції Усика після перемоги над британцем.

Таким чином, Олександр захистив пояси WBO, WBA, IBO та IBF, а також відібрав у "Циганського короля" титул WBC. Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

До цього останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому Усик став першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

Раніше повідомлялося, що в контракті на бій між Усиком та Ф'юрі було передбачено опцію реваншу. Другий поєдинок між українцем і британцем планують влаштувати 12-13 жовтня 2024 року в Ер-Ріяді.

Нагадаємо, оприлюднено суддівські записки бою Усик – Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу.

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