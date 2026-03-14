Проспорт
122
1 хв

Бісиклету гравця "Шахтаря" визнали найкращим голом тижня у Лізі конференцій

Ізакі Сілва забив фантастичний гол у падінні через себе в грі проти "Леха".

Максим Приходько
Ізакі Сілва

Ізакі Сілва / © ФК Шахтар

Півзахисник донецького "Шахтаря" Ізакі Сілва був визнаний автором найкращого гола тижня за підсумками перших матчів 1/8 фіналу Ліги конференцій сезону-2025/26.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

19-річний бразилець забив розкішний гол бісиклетою на 85-й хвилині поєдинку проти польського "Леха" та встановив остаточний рахунок гри — 3:1 на користь "гірників".

Окрім Ізакі, на нагороду претендували Шер Ндур ("Фіорентина"), Абубакарі Койта (АЕК) та Алемао ("Райо Вальєкано").

Відео гола Ізакі

Цього сезону Ізакі забив 5 голів та віддав 4 асисти в 23 матчах на клубному рівні.

Матч-відповідь між "Шахтарем" і "Лехом" відбудеться у четвер, 19 березня, на Міському стадіоні імені Генріка Реймана в польському Кракові. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Переможець цієї пари у чвертьфіналі Ліги конференцій зіграє з тріумфатором протистояння "АЗ Алкмар" — "Спарта" Прага. У першому матчі нідерландський клуб удома був сильнішим за чеську команду (2:1).

Зазначимо, що "Шахтар" посів шосте місце у загальній турнірній таблиці основного етапу Ліги конференцій, напряму вийшовши до 1/8 фіналу.

"Лех" закінчив 11-м основний раунд третього за престижністю єврокубка та потрапив до стикових матчів плейоф, де обіграв фінський КуПС (2:0, 1:0).

Раніше повідомлялося, що головний тренер "Шахтаря" Арда Туран прокоментував перемогу над "Лехом" у першій грі плейоф Ліги конференцій.

