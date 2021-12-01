Бита не налякала: захисник "Арсеналу" відбився від грабіжників у власному гаражі (відео)

Габріел повертався з нічного клубу, коли на нього напали зловмисники.

Захисника лондонського "Арсеналу" Габріеля намагалися пограбувати.

Про це повідомляє The Sun.

Напад був скоєний на гравця після того, як він з другом повертався з нічного клубу. Два зловмисники простежили за Габріелем і напали на нього в гаражі власного будинку.

O brasileiro Gabriel Magalhães, zagueiro do Arsenal, lutou com um ladrão, que estava armado com um taco de beisebol, que tentava roubar sua Mercedes de £ 45 mil em sua garagem.



pic.twitter.com/fyzkqAeW0m — Tiro de Canto (@TiroDiCanto) November 30, 2021

Футболісту погрожували бейсбольною битою. Спочатку він спокійно передав злоумиснику свій коштовний годинник, а після того, як один з нападників втратив пильність, Габріель вдарив його. Після цього грабіжники втекли. Але ненадовго. Під час захисту Габріелу вдалося збити шапку з нападника, і по ДНК поліція легко ідентифікувала грабіжника, якого вже відправили за ґрати на 5 років. Ним виявився 26-річний Абдерахам Муза.

Джерело зазначає, що інцидент стався ще в серпні, проте тільки зараз стали відомі подробиці того, що сталося.

Габріель перейшов до "Арсеналу" з Лілля у вересні 2020 року. З того часу він відіграв за "канонірів" 42 матчі, в яких забив 4 голи.

"Арсенал" розташовується на п'ятому місці турнірної таблиці чемпіонату Англії, маючи 23 очки у активі.

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