Биті п'ята ракетка світу та чемпіонка Roland Garros: три українки пробилися до 1/8 фіналу турніру в Істборні

Биті п'ята ракетка світу та чемпіонка Roland Garros: три українки пробилися до 1/8 фіналу турніру в Істборні

Ангеліна Калініна, Марта Костюк та Леся Цуренгко подолали друге коло змагань WTA500, які тривають в Великій Британії.

Перша ракетка України та 36 в рейтингу WTA Калініна створила справжню сенсацію, перемігши в рамках 1/16 фіналу турніру п'яту ракетку світу - Марію Саккарі (Греція).

Поступившись у першому сеті з рахунком 3:6 , українка зуміла взяти дві наступні партії - 7:5 , 6:4 . Протягом поєдинку Ангеліна здійснила три подачі "на виліт", припустилася шістьох подвійних помилок та виграла чотири з десяти брейків.

До вашої уваги відеоогляд гри між Калініною та Саккарі.

Таким чином, Калініна вийшла до третього раунду, де поміряється силами з представницею Казахстану - Юлією Путінцевою. Ця дуель запланована на вечір, 22 червня.

У першому колі Калініна розгромила румунку Сорану Кирстю (6:0, 2:1) - суперниця українки відмовилася від продовження зустрічі під час другого сету.

Також там зіграє й Костюк (№79 WTA), яка в своєму матчі 1/16 фіналу змагань перемогла тріумфаторку Roland Garros та сьому сіяну на турнірі в Істборні - чешку Барбору Крейчикову (№15 WTA). Як і Калініна, Марта здобула перемогу у вольовому стилі. Поступившись в першому сеті з рахунком 4:6, 19-річна українка реабілітувалася в наступних двох - 6:3, 6:4. В активі Костюк п'ять ейсів. Також вона стільки ж разів припускалася подвійних помилок та виграла три з 15 "брейків".

Цікаво, що ця дуель тривала два дні. Тенісистки розпочали гру ще 20 червня, проте через настання темряви вони зуміли дограти лише наступного дня. На момент зупинки рахунок за сетами був 1:1.

У 1/8 фіналу Марта зустрінеться з переможницею пари Жіль Тайхманн (Швейцарія) - Герріет Дарт (Велика Британія). Гра також повинна відбутися 22 червня.

Костюк в першому колі перемогла швейцарку Вікторію Голубич - 6:1, 6:2.

Підтримала переможну ходу Калініної та Костюк й Цуренко (№114 WTA). Досвідчена українка також здійснила камбек, перемігши суперницю в трьох сетах. Зазначимо, що опоненткою Лесі була дев'ята сіяна - Олена Рибакіна (Казахстан). Зустріч між цими тенісистками, яка тривала дві години та 16 хвилин, завершилася з рахунком 1:6, 7:5, 6:3. За цей час Цуренко здійснила один ейс, припустилася трьох подвійних помилок та виграла три з шести брейк-поїнтів.

У третьому раунді Цуренко зіграє з представницею Польщі Магдою Лінетт. Цей матч запланований на 22 червня.

У поєдинку першого кола Цуренко обіграла колумбійку Камілу Осоріо - 7:5, 7:6(2);

Також у цих змаганнях брала участь й Даяна Ястремська, проте вона не зуміла подолати перше коло, поступившись хорватці Доні Векич - 0:6, 2:6.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що російський тенісист влаштував істерику під час фіналу турніру в Німеччині, вилаявши свого тренера.