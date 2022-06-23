"Битиметься для всього українського народу": знаменитий тренер розповів, чому Джошуа вдруге програє Усику

Відомий американський тренер з боксу Тедді Атлас оцінив шанси чемпіона світу за версіями WBA Super, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександра Усика у реванші з британцем Ентоні Джошуа.

Українець Олександр Усик у першому бою з Джошуа довів, що він здатен домінувати навіть над суперником, який значно перевершує його в габаритах.

Про це заявив знаменитий американський тренер Тедді Атлас в інтерв'ю YouTube каналу The Fight with Teddy Atlas

"Такий хлопець як Усик – це не про гроші. Це про бій. Для Усика головне – це честь та гідність. Не кажу, що цього немає у Джошуа, але честь, гордість, спадщина відіграють величезну роль для Усика. І ще мова про один фактор – його співвітчизниках. Жахлива війна Росії проти України триває. Усик – українець. Я впевнений, що він битиметься для всього українського народу. Усик голодний. Він був аутсайдером першого бою, але переміг, а наприкінці повністю домінував. Так, у Джошуа є потужний удар, яким він може вирішити все, навіть програючи. Він більший і важчий. Але коли такий голодний хлопець, як Усик, виграє перший бій, найчастіше він виграє і другий", – сказав Атлас.

Поєдинок Усик - Джошуа відбудеться 20 серпня у місті Джидда в Саудівській Аравії. Напередодні відбулося офіційне оголошення реваншу між українцем і британцем.

Нагадаємо, в ніч проти 26 вересня 2021 року Усик у Лондоні переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього британець активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший бій.

Тож у поєдинку-реваншу на кону стоятимуть всі титули, які українець відібрав у британця минулого року.

В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

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