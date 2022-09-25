Битиметься в Лондоні: непереможний Берінчик дізнався дату наступного поєдинку та ім'я суперника

Український боксер легкої ваги Денис Берінчик готується повернутися на ринг наприкінці листопада 2022 року.

У наступному поєдинку 34-річний Берінчик боксуватиме проти володаря титулу EBU француза Івана Менді. Бій відбудеться 26 листопада у Лондоні.

Про це українець повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"Наступний бій проведу 26 листопада у Лондоні проти володаря титулу EBU Івана Менді. Підготовка вже почалася. Заряджений тільки на перемогу", - написав Берінчик.

Для Берінчика це буде перший бій 2022 року. Від початку повномасштабного російського вторгнення до України Денис вступив до лав територіальної оборони Києва для захисту нашої держави від російських загарбників.

В активі Берінчика 16 перемог (9 - нокаутом) у 16 поєдинках на професійному ринзі. Востаннє Денис виходив на ринг ще в грудні 2021 року, коли у видовищному поєдинку переміг росіянина Ісу Чанієва та вшосте в кар'єрі захистив пояс WBO International в легкій вазі.

росіянина Ісу Чанієва та вшосте в кар'єрі захистив пояс WBO International в легкій вазі. У послужному списку Менді 47 виграних боїв (22 - нокаутом), 5 поразок і одна нічия. Останній бій він провів у квітні 2022 року. Перемігши італійця Джанлуку Челью, французький боксер став володарем вакантного титулу EBU.

Нагадаємо, цього літа Берінчик відвідав бійців ЗСУ на одному з найгарячіших напрямків.

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