Битиметься внук Мухаммеда Алі: оголошено андеркард чемпіонського поєдинку Берінчика

Вечір боксу за участю українського чемпіона відбудеться 14 лютого у Нью-Йорку.

Промоутерська компанія Top Rank оголосила всі поєдинки андеркарду боксерського вечора, у головній події якого українець Денис Берінчик захищатиме пояс WBO у легкій вазі проти американця Кейшона Девіса.

Зокрема американський проспект надважкої ваги Джаред Андерсон повернеться на ринг після несподіваної поразки від Мартіна Баколе, який уже навіть пригрозив "вирубити" Олександра Усика. Його суперником стане грек Маріос Колліас.

Також глядачі побачать бій Ніко Алі Волша – онука легендарного Мухаммеда Алі – суперника оголосять пізніше.

В інших поєдинках андеркарду зустрінуться:

Ксандер Заяс (Пуерто-Рико) – Слава Шпомер (Німеччина)

Роан Поланко (Домініканська Республіка) – Жан Карлос Торрес (Пуерто-Рико)

Віто Мельницкі (США) – Коннор Койл (Ірландія)

Абдулла Мейсон (США) – Мануель Хаймес (США)

Деланте Джонсон (США) – Каушон Торлер (США)

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Вечір боксу за участю Берінчика відбудеться 14 лютого у Нью-Йорку (США) на легендарній арені "Madison Square Garden".

Для Дениса це буде перший захист титулу WBO в легкій вазі, який він здобув у травні 2024 року, роздільним рішенням суддів здолавши мексиканця Емануеля Наваррете.

У послужному списку 36-річного Берінчика 19 перемог (9 – нокаутом) у 19 поєдинках на професійному рингу. Він є срібним призером Олімпійських ігор-2012 у Лондоні.

В активі 25-річного Кейшона 12 перемог (8 – нокаутом) та жодної поразки. Він є срібним призером Олімпійських ігор-2020 у Токіо та володіє поясом WBO Intercontinental у легкій вазі.

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