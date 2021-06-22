Битва Англії та рятівний шанс України: де дивитися і ставки букмекерів на матчі Євро-2020 22 червня

Нічия в поєдинку Хорватія - Шотландія виведе команду Андрія Шевченка до 1/8 фіналу.

У вівторок, 22 червня , відбудуться матчі заключного туру групового етапу фінальної частини Євро-2020 у квартеті D.

Уважно за цими поєдинками варто стежити і збірній України, оскільки необхідний результат може принести "синьо-жовтим" путівку до плейоф, яку вони не змогли вибороти самостійно, програвши Австрії бій за другу сходинку групи С.

ТСН Проспорт знайомить читачів з повним розкладом ігрового дня та розповідає, де можна подивитися матчі.

Де дивитися матч Чехія - Англія (22:00)

Поєдинок чехів та англійців на "Вемблі" визначить переможця квартету D, але не матиме турнірного значення для української збірної. У прямому ефірі гру покажуть телеканали "Україна" та "Футбол 2". ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію зустрічі.

Прогнози букмекерів на матч Чехія - Англія

Очевидним фаворитом зустрічі є підопічні Гарета Саутгейта. На перемогу Англії можна поставити з коефіцієнтом 1.57. Нічия - 3.70. Сенсаційна перемога чехів оцінена коефіцієнтом 8.30.

Де дивитися матч Хорватія - Шотландія (22:00)

Інший поєдинок заключного туру групи D є надзвичайно важливим для збірної України. Для потрапляння в плейоф "синьо-жовті" повинні потрапити до четвірки найкращих команд з шести, які посядуть у своїх групах треті місця.

Підопічні Шевченка вже мають кращі показники, ніж третя команда квартету B Фінляндія, тому для виходу в 1/8 фіналу залишилося обійти лише одну збірну в рейтингу третіх місць. Після двох турів хорвати та шотландці мають тільки по одному набраномому балу, тому в їхній очній битві нам варто уболівати за нічию. Цей результат принесе Україні історичний вихід до плейоф континентальної першості.

Пряму трансляцію цього поєдинку дивіться на телеканалі "Футбол 1".

Прогнози букмекерів на матч Хорватія - Шотландія

Незначними фаворитами зустрічі на "Гемпден Парк" у Глазго є чинні віцечемпіони світу. Перемога "картатих" букмекерами оцінюється коефіцієнтом 2.23. Успіх британців - 3.20. А на таку потрібну нам нічию приймаються ставки з коефіцієнтом 3.75.

Раніше ТСН Проспорт детально розбирав, що потрібно збірній України для виходу до плейоф Євро-2020.

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