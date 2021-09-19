Битва аутсайдерів: "Львів" і "Металіст 1925" не визначили переможця в матчі УПЛ

Битва аутсайдерів: "Львів" і "Металіст 1925" не визначили переможця в матчі УПЛ

Команда Олега Дулуба залишається єдиною, хто ще не перемагав у чемпіонаті.

"Львів" і харківський "Металіст 1925" зіграли внічию в матчі 8-го туру української Прем'єр-ліги. Поєдинок на "Арені Львів" завершився з рахунком 0:0.

Матч вийшов небагатим на гольові моменти. Більш гостро в атаці все ж зіграли господарі, однак пробити Дениса Сидоренка вони так і не змогли.

upl.ua

Харків'яни ж завдали всього один удар у площину воріт Олександра Ільющенкова, та й той трапився наприкінці поєдинку - голкіпер "городян" впорався з непростим пострілом Артема Габелока.

"Львів" (3 очки) продовжує посідати останнє 16-те місце в турнірній таблиці УПЛ. "Металіст 1925" (7 балів) піднявся на 12-ту позицію.

У 9-му турі УПЛ "Львів" 26 вересня в гостях зіграє з "Минаєм". "Металіст 1925" цього ж дня також на виїзді протистоятиме чернігівській "Десні".

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