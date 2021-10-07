Битва гаманців: ПСЖ намагається втримати найдорожчого футболіста світу божевільною зарплатою

Парижани пропонують Кіліану Мбаппе такі ж гроші, які заробляє Неймар.

Французький "Парі Сен-Жермен" не збирається так просто втрачати свого зіркового форварда Кіліана Мбаппе, якого "космічною" зарплатою спокушає мадридський "Реал".

Як повідомляє авторитетний журналіст Ніколо Скіра, парижани налаштовані зберегти 22-річного француза та пропонують йому підписати новий 5-річний контракт із зарплатою 36 мільйонів євро за сезон.

Якщо Мбаппе прийме цю пропозицію, то стане найбільш високооплачуваним гравцем клубу нарівні з Неймаром - річна зарплата бризильського нападника становить саме 36 мільйонів євро.

Al Khelaifi and Leonardo are preparing a new official bid to convince Kylian #Mbappè to extend his contract with #PSG (expires in June). Ready 5-years contract with the same salary of #Neymar (€36M/year). #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) October 7, 2021

Поточний контракт Кіліана з ПСЖ розрахований до кінця сезону-2021/22. Влітку француз стане вільним агентом.

У поточному сезоні Мбаппе провів 12 матчів за паризький клуб, забив 4 голи і віддав 3 асисти.

Мбаппе є найдорожчим футболістом світу за даними порталу Transfermarkt. Його трансферна вартість оцінюється в 160 мільйонів євро.

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