Битва грандів за вісімку: Англія холоднокровно розправилася з Німеччиною і вийшла до чвертьфіналу Євро-2020

Битва грандів за вісімку: Англія холоднокровно розправилася з Німеччиною і вийшла до чвертьфіналу Євро-2020

Англійці здорово реалізували свої моменти.

Збірна Англії обіграла національну команду Німеччини в матчі 1/8 фіналу Євро-2020 і вийшла до чвертьфіналу турніру. Зустріч на стадіоні "Вемблі" в Лондоні завершилася з рахунком 2:0.

Перший тайм поєдинку вийшов досить рівним. Обидві команди за чергою володіли ініціативою, але по-справжньому гольових моментів майже не було.

Хороший шанс відзначитися мав Тімо Вернер, але він, вийшовши на побачення з Джорданом Пікфордом під кутом до воріт, програв тому дуель, пробивши в ногу воротарю.

Associated Press

Англійці свій найгостріший момент у перші 45 хвилин гри створили перед перервою, але Харрі Кейн у карному майданчику німців невдало обробив м'яч і не зміг нанести удар, хоча до воріт було метрів п'ять.

У дебюті другого тайму Пікфорд вдруге врятував свою команду. Кай Гаверц завдав потужного удару метрів з 18, але воротар англійців перевів м'яч на кутовий.

Наступної небезпеки в матчі довелося чекати до 75-ї хвилини. Цей момент і став гольовим. Люк Шоу прострілив у центр карного майданчика німців з лівого флангу, а Рахім Стерлінг замкнув його передачу.

Associated Press

Підопічні Йоахіма Льова цілком могли уникнути поразки, але Томас Мюллер не реалізував вихід віч-на-віч із Пікфордом, пробивши повз ворота.

У кінцівці ж англійці забили другий м'яч, показавши у грі відмінну реалізацію. Кейн замкнув простріл від Джека Гріліша і встановив підсумковий рахунок у поєдинку.

Associated Press

У чвертьфіналі збірна Англії зіграє з переможцем у парі Швеція - Україна.

- Ігри наступної стадії плейоф відбудуться 2-3 липня.

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