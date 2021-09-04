Битва проти чемпіонів світу: збірна України оголосила стартовий склад на матч відбору ЧС-2022 із Францією

Битва проти чемпіонів світу: збірна України оголосила стартовий склад на матч відбору ЧС-2022 із Францією

Поєдинок на НСК "Олімпійський" розпочнеться о 21:45.

Збірна України оголосила стартовий склад на поєдинок 5-го туру кваліфікації Чемпіонату світу-2022 проти національної команди Франції.

Україна: Пятов, Забарний, Кривцов, Матвієнко, Тимчик, Степаненко, Шапаренко, Миколенко, Ярмоленко, Яремчук, Циганков.

Запасні: Бойко, Різник, Зубков, Караваєв, Качараба, Корнієнко, Макаренко, Малиновський, Сидорчук, Сікан, Сирота, Соболь.

Франція: Льоріс, Дюбуа, Зума, Кімпембе, Дінь, Коман, Тчуамені, Погба, Рабьо, Грізманн, Марсьяль.

Запасні: Манданда, Маньян, Варан, Бензема, Верету, Гендузі, Діабі, Лангле, Мукіеле, Ернандес.

Поєдинок відбудеться на НСК "Олімпійський" у Києві. Початок зустрічі - о 21:45 за київським часом. ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію матчу Україна - Франція.

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1 вересня збірна України в дебютному поєдинку Олександра Петракова на посаді виконувача обов'язків головного тренера "синьо-жовтих" драматично зіграла внічию з Казахстаном (2:2).

(2:2). Після чотирьох матчів відбору ЧС-2022 в активі української збірної 4 очки. "Синьо-жовті" посідають другу сходинку в групі D, де лідирує з 8 балами Франція.

Переможці груп напряму вийдуть до фінальної стадії ЧС-2022. Команди, що посядуть другі місця, та дві найкращі збірні Ліги націй УЄФА-2020/21, які не забезпечили собі потрапляння на мундіаль, позмагаються у двораундовому плейоф за останні три путівки на світову першість.

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