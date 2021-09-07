Битва Усика та Джошуа все ближче: офіційне промо чемпіонського супербою

Битва Усика та Джошуа все ближче: офіційне промо чемпіонського супербою

25 вересня український боксер спробує відібрати в іменитого британця титули WBA, WBO та IBF в надважкій вазі.

Офіційний транслятор майбутнього поєдинку між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO в надважкій вазі Ентоні Джошуа та українцем Олександром Усиком яскравим промороликом анонсував головний бій року.

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На відео Джошуа боксує з тінню на футбольному стадіоні "Тоттенгема". Також до ролика потрапили моменти з попередніх поєдинків Джошуа та Усика. Зокрема, можна побачити, як Ентоні нокаутував Кубрата Пулєва, а Усик вирубив Тоні Белью.

Поєдинок між Усиком і Джошуа відбудеться в Лондоні на стадіоні "Тоттенгем" 25 вересня.

Усик в останньому поєдинку переміг Дерека Чісору і захистив звання обов'язкового претендента на пояс WBO. Олександр виграв всі свої 18 боїв у кар'єрі, два з них він провів у суперважкій вазі.

і захистив звання обов'язкового претендента на пояс WBO. Олександр виграв всі свої 18 боїв у кар'єрі, два з них він провів у суперважкій вазі. На рахунку 31-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) у професіоналах за однієї поразки. В останньому бою у грудні минулого року він нокаутував болгарина Кубрата Пулєва.

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Раніше ТСН Проспорт писав, що Джошуа відповів скептикам Усика перед битвою з українцем.

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