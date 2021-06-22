Битва за лідерство: збірна Англії обіграла Чехію і фінішувала першою у своїй групі Євро-2020

Обидві команди вийшли до 1/8 фіналу турніру.

Збірна Англії обіграла національну команду Чехії в матчі третього туру групи D Євро-2020. Зустріч на стадіоні "Вемблі" в Лондоні завершилася з рахунком 1:0.

Команда Гарета Саутгейта могла відкрити рахунок вже на 2-й хвилині, але Рахім Стерлінг, вийшовши на побачення з Джорданом Пікфордом, потрапив у стійку.

Минуло 10 хвилин, і англійці таки забили. Джек Гріліш навісив з правого флангу, а Стерлінг на дальній стійці ударом головою відправив м'яч у ворота суперників.

У середині першого тайму Гаррі Кейн міг забивати другий м'яч, але з його ударом з близької відстані впорався Вацлік.

Associated Press

Чехи за перші 45 хвилин лише раз реально загрожували воротам Джордана Пікфорда. Томаш Соучек, пробиваючи метрів з 11, послав м'яч поруч зі стійкою англійських воріт.

Після перерви команди не зменшили швидкостей, проте моментів, після яких можна було б забити, стало помітно менше.

Associated Press

Англійців такий розвиток подій на полі, з огляду на результат, цілком влаштовував. Чехи ж, попри всі свої старання, на гол так і не награли. Проте, обидві команди зіграють в 1/8 фіналу турніру.

Англія з 7 очками фінішувала першою у групі D. Хорватія (4 бали) - друга, Чехія (4) - третя, Шотландія (1) - остання.

До 1/8 фіналу виходять 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання