Битва за місце в топ-4 АПЛ: "Тоттенгем" у більшості знищив "Астон Віллу" (відео)

"Шпори" чотири рази вразили ворота команди Унаї Емері, яка більшу частину другого тайму провела в меншості.

"Тоттенгем" на виїзді розбив "Астон Віллу" в матчі 28-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок на стадіоні "Вілла Парк" у Бірмінгемі завершився з рахунком 0:4 .

Перший тайм зустрічі минув без забитих м'ячів. А на старті другої половини протистояння "шпори" зумілі упродовж трьох хвилини двічі відзначитися у воротах суперника.

На 50-й хвилині Джеймс Меддісон вивів лондонський клуб уперед, з межі воротарського замкнувши простріл Папе Сарра з правого флангу.

На 53-й хвилині підопічні Ангелоса Постекоглу збільшили свою перевагу в рахунку. Захисник "левів" Езрі Конса віддав неточну передачу поблизу власних воріт, яку перехопив Деян Кулусевскі. Далі Сон Хин Мін зіграв на Бреннана Джонсона, а той акуратно пробив під поперечину.

На 65-й хвилині команда Унаї Емері ще й залишилася в меншості – Джон Макгінн отримав пряму червону картку за грубий фол у центрі поля.

Отримавши чисельну перевагу, "шпори" без проблем довели справу до перемоги. Ба більше, у компенсований час "Тоттенгем" зміг забити ще два голи – на 90+1-й хвилині відзначився Сон Хин Мін, а ще через три хвилини південнокореєць асистував Тімо Вернеру.

Огляд матчу "Астон Вілла" – "Тоттенгем"

Після цього матчу "Астон Вілла" (55 очок) залишилася на четвертому місці в АПЛ. "Тоттенгем" (53 бали) посідає п'яту позицію, але має один поєдинок у запасі.

У наступному турі англійського чемпіонату підопічні Емері 17 березня на виїзді зіграють проти "Вест Гема". Днем раніше "шпори" завітають у гості до "Фулгема".

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