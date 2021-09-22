Битва за перший трофей у сезоні: "Шахтар" і "Динамо" назвали стартові склади на матч Суперкубка України

Битва за перший трофей у сезоні: "Шахтар" і "Динамо" назвали стартові склади на матч Суперкубка України

Стартовий свисток у поєдинку пролунає о 21:00.

Донецький "Шахтар" і київське "Динамо" оголосили стартові склади на матч за Суперкубок України.

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"Шахтар": Пятов, Додо, Марлон, Матвієнко, Ісмаїлі, Степаненко, Алан Патрік, Марлос, Майкон, Педріньо, Траоре.

Запасні: Шевченко, Вітао, Кривцов, Конопля, Корнієнко, Маркос Антоніо, Тете, Соломон, Сікан.

"Динамо": Бойко, Миколенко, Сирота, Забарний, Кендзьора, Сидорчук, Шапаренко, Буяльський, Де Пена, Циганков, Супряга.

Запасні: Бущан, Караваєв, Тимчик, Шабанов, Шепєлєв, Андрієвський, Вербич, Вітіньо, Гармаш.

Поєдинок "Шахтар" - "Динамо" відбудеться в Києві на стадіоні НСК "Олімпійський". Початок зустрічі - о 21:00. ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію гри.

У сезоні-2020/21 "Динамо" виграло чемпіонат і Кубок країни, тому в поєдинку за Суперкубок зійдеться з командою, яка посіла друге місце в УПЛ, тобто "Шахтарем".

Матч за Суперкубок України повинен був відбутися 24 липня, але через навантаження на футболістів у зв'язку з Євро-2020 битву за трофей перенесли на 22 вересня.

на 22 вересня. Чинним володарем трофею є "Динамо". У 2020 році "біло-сині" обіграли "гірників" на НСК "Олімпійський" в Києві з рахунком 3:1. Саме столичний клуб виграв три останні матчі за Суперкубок України.

на НСК "Олімпійський" в Києві з рахунком 3:1. Саме столичний клуб виграв три останні матчі за Суперкубок України. Всього "Динамо" 9 разів вигравало Суперкубок України. "Шахтар" піднімав цей трофей над головою 8 разів.

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