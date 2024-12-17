«Битва за світло»: Українські ветерани підтримують Олександра Усика перед реваншем із Ф’юрі

Підтримати Усика до Ер-Ріяду вирушили близько 40 українських ветеранів. Серед них — шахтарі та енергетики ДТЕК, металурги та гірники «Метінвесту», а також оборонці Маріуполя в рамках проєкту «Серце Азовсталі».

Ініціатива стала частиною спільної кампанії «Битва за світло», яку запустили компанія ДТЕК Ріната Ахметова та Олександр Усик.

Її мета — привернути увагу до проблем української енергетики, що постраждала через російські обстріли, та залучити допомогу від міжнародних партнерів для її відновлення та захисту.

Нагадаємо, реванш Усика проти Тайсона Ф’юрі за звання абсолютного чемпіона світу з боксу відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.