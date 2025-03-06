Битва за звання "абсолюта": промоутер Дюбуа розповів, де хоче організувати реванш з Усиком

Френк Воррен, промоутер чемпіона світу за версією IBF у надважкій вазі Даніеля Дюбуа, прокоментував потенційний бій свого клієнта з володарем титулів WBA, WBO, WBC та IBO Олександром Усиком.

Воррен заявив, що вже працює над наступним поєдинком для Дюбуа. Він готовий організувати британцю реванш з українцем і хоче, щоб місцем його проведення стала арена "Вемблі" в Лондоні.

Дивіться також: Усик розкритикував Дюбуа за витівку після своєї перемоги над Ф'юрі та назвав умову для реваншу

"Я зустрівся з Дюбуа та його батьком, і ми працюємо над його наступним боєм. Сподіваюся, скоро ми зможемо це офіційно оголосити. Поєдинок з Усиком? Я б із задоволенням організував його. Це чудовий поєдинок, великий реванш і справжня історія. Два найкращі надважковаговики, які зійдуться в бою – це було б фантастично. Якщо ми зможемо це влаштувати, я був би радий.

Бій, який я хотів би організувати, і якого прагне Даніель – це реванш з Олександром. Усик проти Даніеля – це грандіозний бій, який міг би розпродати "Вемблі" за один день. Якщо нам вдасться це узгодити, то він цілком може відбутися саме там. Саме цього я хочу. Я б дуже хотів забезпечити нашому хлопцю перевагу домашнього рингу, і це було б грандіозною подією", – сказав Воррен в інтерв'ю talkSPORT.

Зазначимо, що 22 лютого Дюбуа в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) повинен був у бою з новозеландцем Джозефом Паркером захищати пояс IBF, від якого влітку 2024-го був змушений відмовитися Усик, відтак втративши звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті. Однак за кілька днів до поєдинку британець знявся через вірусну інфекцію.

У потенційному бою між Усиком і Дюбуа на кону знову стоятиме звання "абсолюта". Британець налаштований взяти реванш в українця за поразку в серпні 2023 року. Тоді Олександр у польському Вроцлаві нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.

У послужному списку 38-річного Усика 23 перемоги (14 – нокаутом) у 23 поєдинках. В останньому бою українець у грудні 2024-го в реванші переміг британця Тайсона Ф'юрі.

В активі 27-річного Дюбуа 22 перемоги (21 – нокаутом) у 24 поєдинках. Британець на прізвисько "Динаміт" має у своєму пасиві дві поразки – від Джо Джойса 2020 року та власне від Усика 2023-го. В останньому поєдинку він у вересні 2024-го нокаутував свого співвітчизника Ентоні Джошуа.

Читайте також:

Усик прийняв виклик на бій від Лебіги, висунувши блогеру умову

Запросив "станцювати": Паркер дотепно звернувся до Усика після яскравої перемоги над Баколе

Усик залишив вечір боксу в Саудівській Аравії перед боєм росіян за звання "абсолюта" (відео)