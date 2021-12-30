Битву Усика з Джошуа визнали головною подією року у світовому боксі

Українець відібрав у британця титули WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі.
Авторитетне видання The Ring визнало чемпіонський поєдинок між українцем Олександром Усиком та британцем Ентоні Джошуа головною подією 2021 року в боксі.
Про це повідомляє офіційний сайт The Ring.
У ніч проти 26 вересня Усик переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113 і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Олександр став третім українцем після Віталія та Володимира Кличків, кому вдалося стати чемпіоном світу у хевівейті.
Бій Усика та Джошуа в боротьбі за перемогу в номінації "подія року" обійшов такі поєдинки як: Сауль Альварес - Біллі Джо Сондерс, Тайсон Ф'юрі - Деонтей Вайлдер, Сауль Альварес - Калеб Плант і Теренс Кроуфорд - Шон Портер.
- В активі 34-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі.
- Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.
- У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки.
- Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.
Додамо, що точної дати реваншу між Усиком та Джошуа ще немає. За словами промоутера британського боксера Едді Гірна, реванш планують на березень 2022 року. Джошуа вже активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший поєдинок з українцем.
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