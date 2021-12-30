Битву Усика з Джошуа визнали головною подією року у світовому боксі

Битву Усика з Джошуа визнали головною подією року у світовому боксі

Українець відібрав у британця титули WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі.

Авторитетне видання The Ring визнало чемпіонський поєдинок між українцем Олександром Усиком та британцем Ентоні Джошуа головною подією 2021 року в боксі.

Про це повідомляє офіційний сайт The Ring.

У ніч проти 26 вересня Усик переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113 і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Олександр став третім українцем після Віталія та Володимира Кличків, кому вдалося стати чемпіоном світу у хевівейті.

Бій Усика та Джошуа в боротьбі за перемогу в номінації "подія року" обійшов такі поєдинки як: Сауль Альварес - Біллі Джо Сондерс, Тайсон Ф'юрі - Деонтей Вайлдер, Сауль Альварес - Калеб Плант і Теренс Кроуфорд - Шон Портер.

В активі 34-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі.

Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки.

Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

Додамо, що точної дати реваншу між Усиком та Джошуа ще немає. За словами промоутера британського боксера Едді Гірна , реванш планують на березень 2022 року. Джошуа вже активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший поєдинок з українцем.

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