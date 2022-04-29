"Бив би його по всьому рингу": Ф'юрі вкотре посміявся з Усика, але відмовився боксувати проти українця

"Бив би його по всьому рингу": Ф'юрі вкотре посміявся з Усика, але відмовився боксувати проти українця

Володар титулу WBC в надважкій вазі британець Тайсон Ф'юрі заявив, що ніколи не вийде на ринг з чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO українцем Олександром Усиком.

Нокаутувавши у ніч проти 24 квітня свого співвітчизника Ділліана Вайта, "Циганський король" оголосив про завершення кар'єри. Після цього з'явилися дискусії, чи справді іменитий британець вирішив повісити рукавички на цвях.

В інтерв'ю виданню talkSPORT Ф'юрі підтвердив свої наміри вирушити на спортивну пенсію. Він заявив, що через це його бій проти Олександра Усика ніколи не відбудеться. Водночас Ф'юрі зазначив, що якби такий поєдинок відбувся, то він би з легкістю розібрався з українцем.

"Я вже був абсолютним чемпіоном. Я завоював усі пояси, які можна було завоювати. Мені більше нічого робити. Я йду повністю на пенсію. Це кінець. Бій з Усиком ніколи не відбудеться, бо я завершив кар'єру. Але давайте скажемо, що я б бив його по всьому рингу, тому що він середньоваговик, який роздувся", - сказав Ф'юрі.

У послужному списку 33-річного Ф'юрі 32 перемоги (23 - нокаутом) і одна нічия.

Раніше батько Ф'юрі заявив, що його син ще не сказав свого останнього слова в боксі. Він переконаний, що "Циганський король" захоче повернутися на ринг заради бою за звання абсолютного чемпіона світу з переможцем реваншу Усик - Джошуа .

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