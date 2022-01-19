Бився з Кличком-старшим: український "Халк" дізнався ім'я наступного опонента

У 2009 році боксер із США поступився Віталію Кличку.

Український боксер надважкої ваги Ігор Шевадзуцький дізнався, з ким проведе наступний поєдинок.

Суперником непереможеного українця у рамках шоу EC Boxing буде американець Кевін Джонсон. Це буде рейтинговий восьмираундовий бій.

Поєдинок відбудеться 26 лютого у німецькому Гамбурзі.

В останньому бою 31-річний Шевадзуцький у грудні минулого року у Броварах переміг поляка Каміла Соколовського за очками. Поєдинок тривав шість раундів.

42-річний Кевін Джонсон – експретендент на титул WBC. Останній бій він провів минулого літа, програвши Агіту Кабайєлу з Німеччини.

У 2009 році Джонсон бився з Віталієм Кличком за титул за версією WBC та поступився українцю рішенням суддів.

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