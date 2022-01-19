Бився з Кличком-старшим: український "Халк" дізнався ім'я наступного опонента

У 2009 році боксер із США поступився Віталію Кличку.
Український боксер надважкої ваги Ігор Шевадзуцький дізнався, з ким проведе наступний поєдинок.
Суперником непереможеного українця у рамках шоу EC Boxing буде американець Кевін Джонсон. Це буде рейтинговий восьмираундовий бій.
Поєдинок відбудеться 26 лютого у німецькому Гамбурзі.
- В останньому бою 31-річний Шевадзуцький у грудні минулого року у Броварах переміг поляка Каміла Соколовського за очками. Поєдинок тривав шість раундів.
- 42-річний Кевін Джонсон – експретендент на титул WBC. Останній бій він провів минулого літа, програвши Агіту Кабайєлу з Німеччини.
- У 2009 році Джонсон бився з Віталієм Кличком за титул за версією WBC та поступився українцю рішенням суддів.
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