"Бій був емоційно важким": українець Сіренко рветься на ринг після нищівної перемоги над росіянином

Надважковаговик Владислав Сіренко задоволений результатом свого поєдинку з росіянином Олександром Устіновим.

Непереможений український боксер надважкої ваги Владислав Сіренко прокоментував свою перемогу над росіянином Олександром Устіновим, яку він здобув 10 вересня під час вечора боксу в Парижі. Наш співвітчизник нокаутував російського ветерана вже в першому раунді.

"Бій вийшов дуже швидким. Я не налаштовувався саме на такий бій, але так вийшло. Я задоволений. Задоволений, що цей бій вже закінчився, тому що він був для мене емоційно важким. Вийшло провести вдалу комбінацію, і бій завершився. Цю комбінацію ми відпрацьовували до бою, в тренувальному таборі. Навіть в роздягальні ми робили такі напрацювання, ми знали, що або лівий боковий, або такий ось правий боковий може досягти своєї мети.

Ми до останнього не розуміли, буду я битися чи не буду. Коли вже Устинова випустили і забрали з аеропорту, тільки тоді ми вже видихнули і зрозуміли, що все добре - бій відбудеться. А так я теж сидів у подиві: буду я битися чи ні? Багато труднощів через це було.

Я задоволений тим, що задоволена моя команда і мій тренер. Зараз ми відпочинемо, проаналізуємо своє майбутнє. Зрозуміємо, куди ми хочемо рухатися, що ми хочемо робити. Думаю, що найближчим часом я знову вийду в ринг.

Я, напевно, вперше побував на подію такого рівня. Я не очікував, що у Франції так люблять бокс і так підтримують спортсменів. Було дуже круто і класно", - заявив український боксер.

26-річний Сіренко залишається непереможним на професійному ринзі. Для нього ця перемога стала 18-ю в кар'єрі (15 - нокаутом). У попередньому поєдинку Владислав нокаутував двоюрідного брата форварда мадридського "Реала" Каріма Бензема Невфеля Уату.

двоюрідного брата форварда мадридського "Реала" Каріма Бензема 44-річний Устінов провів на професійному ринзі 42-й поєдинок: здобув 36 перемог і зазнав 5 поразок. Попередній його бій проти американця Террела Джамала Вудса завершився внічию.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, тренер Сіренко розкрив плани на бій проти Устінова.

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