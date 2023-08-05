Бій Джошуа з "Викрадачем трупів" офіційно скасовано: скандальна причина

Ділліан Вайт провалив допінг-тест перед поєдинком з іменитим співвітчизником.

Бій між колишнім чемпіоном світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа та Ділліаном Вайтом не відбудеться.

Про це офіційно повідомила промоутерська компанія Matchroom Boxing.

Причиною скасування поєдинку між британцями став провалений тест Вайта на допінг.

"Сьогодні VADA проінформувала Matchroom, Асоціацію боксерських комісій та Британську боксерську раду з контролю, що Ділліан Вайт повернув несприятливі аналітичні висновки в рамках випадкового антидопінгового протоколу.

У зв'язку з цією новиною бій буде скасовано та буде проведено повне розслідування. Додаткова інформація про подію буде пізніше" – йдеться в повідомленні.

Бій Джошуа – Вайт мав відбутися 12 серпня на арені О2 в Лондоні.

Заначимо, що Джошуа і Вайт вже зустрічалися в ринзі 2015 року. Тоді Ентоні виграв технічним нокаутом у 7-му раунді.

На початку квітня 2023 року Ентоні успішно повернувся в ринг після двох поспіль поразок від українця Олександра Усика. Британець одноголосним рішенням суддів переміг американця Джермейна Франкліна.

У послужному списку 33-річного Джошуа 25 перемог (22 – нокаутом) і три поразки.

На рахунку 35-річного Вайта 29 перемог (19 – нокаутом) і три поразки. У своєму останньому бою "Викрадач трупів" у листопаді минулого року розділеним рішенням суддів переміг того ж таки Франкліна.

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