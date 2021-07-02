Бій фаворитів Євро-2020: Італія подужала Бельгію та прорвалася до півфіналу

Бій фаворитів Євро-2020: Італія подужала Бельгію та прорвалася до півфіналу

У півфіналі команда Роберто Манчіні зіграє проти іспанців.

Збірна Італії перемогла національну команду Бельгії в матчі 1/4 фіналу Євро-2020 і вийшла до півфіналу турніру. Поєдинок на стадіоні "Арена Мюнхен" завершився з рахунком 2:1 на користь "Скуадри Адзурри".

Італійці мали перший момент на 13-й хвилині. Леонардо Бонуччі переправив м'яч у сітку після подачі зі штрафного, але арбітр вирішив переглянути епізод на VAR і скасував цей гол.

Підопічні Роберто Манчіні вийшли вперед на 31-й хвилині. Марко Верратті перехопив м'яч після помилки захисника, а Ніколо Барелла увірвався до штрафного та пробив у кут.

Associated Press

Досить швидко Італія подвоїла перевагу - Лоренцо Інсіньє неймовірним ударом поцілив у верхній кут.

Associated Press

Ще до перерви бельгійці скоротили відставання. Джованні Ді Лоренцо штовхнув у спину Жеремі Докю, а Ромелу Лукаку холоднокровно реалізував пенальті.

Associated Press

У другому таймі бельгійська команда тиснула на ворота італійців, однак забити та перевести гру до овертаймів так і не зуміла. Підопічні Манчіні підтвердили статус одного з фаворитів континентальної першості.

У півфіналі Італія зіграє проти Іспанії, яка в іншому чвертьфіналі в серії пенальті перемогла Швейцарію .

. Поєдинок Італія - Іспанія відбудеться 6 липня на арені "Вемблі" в Лондоні.

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