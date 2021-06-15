Бій фаворитів: збірна Франції виграла надважливий матч у Німеччини на Євро-2020

Долю зустрічі вирішив безглуздий автогол.

Збірна Франції обіграла команду Німеччини у стартовому матчі групи F на Євро-2020. Поєдинок на "Арені Мюнхен" завершився з рахунком 1:0.

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Матч вийшов досить цікавим - команди показували високі швидкості, незважаючи на те, що в підсумку було забито лише один м'яч.

Associated Press

Французи могли забивати ще до того, як на 20-й хвилині зустрічі Матс Хуммельс, перериваючи простріл Лукаса Ернандеса, незграбно закинув м'яч у власні ворота.

Так, декількома хвилинами раніше засмутити Мануеля Нойера могли Поль Погба і Кіліан Мбаппе. Але перший пробив головою вище воріт, а потужний удар другого відбив воротар німців.

Associated Press

Після перерви чудовий момент, щоб зрівняти рахунок, втратив Серж Гнабрі. Він, пробиваючи з кількох метрів після навісу Робіна Госенса, направив м'яч над поперечиною.

Хоча кількома хвилинами раніше рахунок міг стати 2:0, коли Адріан Рабьо, вийшовши під кутом до воріт на побачення з Нойером, потрапив у стійку.

Associated Press

Тренер німців Йоахім Льов спробував врятувати ситуацію за допомогою замін, але уникнути поразки німці так і не змогли. Французи здобули справедливу перемогу, зробивши серйозний крок на шляху до 1/8 фіналу.

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Суперниками Франції та Німеччини у групі F є команди Португалії та Угорщини.

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