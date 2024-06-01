Бій Майка Тайсона із зіркою YouTube перенесено: відома причина

Бій колишнього абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Майка Тайсона та відомого блогера Джейка Пола довелося перенести.

Як повідомляє Boxing Scene, поєдинок не відбудеться в заплановану дату через погіршення стану здоров'я "Залізного Майка".

Кілька днів тому 57-річному американцю стало зле під час перельоту з Маямі до Лос-Анджелеса. У легенди світового боксу почалися нудота і запаморочення. З'ясувалося, що у Тайсона загострилася виразка, його ушпиталили.

Невдовзі Майка виписали з лікарні. Він запевняв, що добре почувається, але організатори поєдинку вирішили не ризикувати здоров'ям легенди та відкласти бій. Нову дату повернення Тайсона на ринг повинні оголосити наступного тижня.

"Моє тіло загалом перебуває в найкращій формі від 90-х років. Скоро я повернуся до повноцінного графіку тренувань. Я ціную ваше терпіння і чекаю на можливість продемонструвати незабутній виступ пізніше цього року", – заявив Тайсон.

Поєдинок між Тайсоном і Полом було заплановано на 20 липня на арені AT&T Stadium у місті Арлінгтон, штат Техас (США). Бій транслюватиметься на сервісі Netflix.

Майк Тайсон – Джейк Пол: послужний список боксерів

Останній професійний поєдинок "Залізний Майк" провів 2005 року, коли програв технічним нокаутом ірландцеві Кевіну Макбрайду. У послужному списку Тайсона 58 боїв: 50 перемог (44 – нокаутом), 6 поразок. Ще два поєдинки були визнані такими, що не відбулися.

У листопаді 2020 року Тайсон провів виставковий бій з ексчемпіоном світу у п'яти вагових категоріях Роєм Джонсом. Поєдинок завершився внічию, хоча за статистикою перевага була на боці "Залізного Майка".

Джейк Пол дебютував у боксі в січні 2020 року, коли переміг іншого блогера Алі Есона Гіба. Потім його жертвами стали колишній гравець НБА Нейт Робінсон, ексчемпіон Bellator Бен Аскрен, а також ексчемпіон UFC Тайрон Вудлі, якого Джейк здолав двічі.

У жовтні 2022 року Джейк здобув перемогу над колишнім чемпіоном UFC Андерсоном Сілвою, а в лютому 2023 року зазнав єдиної поразки у своїй боксерській кар'єрі від Томмі Ф'юрі, молодшого зведеного брата володаря титулу WBC в надважкій вазі Тайсона Ф'юрі.

На рахунку 27-річного блогера 9 перемог (6 – нокаутом) та одна поразка. У попередньому бою Пол на початку березня 2024-го в першому раунді нокаутував професійного американського боксера Раяна Бурленда.

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