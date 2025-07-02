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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Бій між українцями скасовано: Сіренко отримав нового суперника в андеркарді реваншу Усик – Дюбуа

Андрій Новицький з невідомих причин знявся з поєдинку.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Сіренко – Дакрес

Сіренко – Дакрес / © instagram.com/queensberrypromotions

Бій між українськими боксерами надважкої ваги Андрієм Новицьким та Владиславом Сіренком, який планували провести в андеркарді реваншу Усик – Дюбуа, скасовано.

Про це повідомила промоутерська компанія Queensberry Promotions.

Причина, через яку Новицький знявся з поєдинку, наразі невідома. Андрія у бою проти Сіренка замінить британець Соломон Дакрес.

У послужному списку Новицького 15 перемог (11 – нокаутом) в 15 поєдинках. Він володіє поясом WBC International у надважкій вазі. Сіренко виграв усі свої 22 бої (19 – нокаутом).

Раніше повідомлялося, що в андеркарді реваншу між Усиком і Дюбуа битиметься ще один непереможний український боксер Даніель Лапін.

Вечір боксу, головною подією якого стане бій Усик – Дюбуа, відбудеться 19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті – пояси WBC, WBO, WBA та IBO, якими володіє Усик, а також титул за версією IBF, який зараз тримає Дюбуа.

Перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся в серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.

Раніше повідомлялося, що букмекери визначили фаворита бою Усик – Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу.

Також ми розповідали, скільки зароблять Усик і Дюбуа за бій-реванш.

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