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Бій між українцями скасовано: Сіренко отримав нового суперника в андеркарді реваншу Усик – Дюбуа
Андрій Новицький з невідомих причин знявся з поєдинку.
Бій між українськими боксерами надважкої ваги Андрієм Новицьким та Владиславом Сіренком, який планували провести в андеркарді реваншу Усик – Дюбуа, скасовано.
Про це повідомила промоутерська компанія Queensberry Promotions.
Причина, через яку Новицький знявся з поєдинку, наразі невідома. Андрія у бою проти Сіренка замінить британець Соломон Дакрес.
У послужному списку Новицького 15 перемог (11 – нокаутом) в 15 поєдинках. Він володіє поясом WBC International у надважкій вазі. Сіренко виграв усі свої 22 бої (19 – нокаутом).
Раніше повідомлялося, що в андеркарді реваншу між Усиком і Дюбуа битиметься ще один непереможний український боксер Даніель Лапін.
Вечір боксу, головною подією якого стане бій Усик – Дюбуа, відбудеться 19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті – пояси WBC, WBO, WBA та IBO, якими володіє Усик, а також титул за версією IBF, який зараз тримає Дюбуа.
Перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся в серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.
Раніше повідомлялося, що букмекери визначили фаворита бою Усик – Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу.
Також ми розповідали, скільки зароблять Усик і Дюбуа за бій-реванш.