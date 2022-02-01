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Бій між Усиком та Ф'юрі найбільш очікуваний серед уболівальників 2022 року - The Ring

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Бій між Усиком та Ф'юрі найбільш очікуваний серед уболівальників 2022 року - The Ring

Колаж twitter.com/BoxingExposure_

Але перед цим їм, ймовірно, доведеться захистити свої титули.

Поєдинок між чемпіоном світу за версіями IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі Олександром Усиком та володарем пояса за версією WBC Тайсоном Ф'юрі є найбільш очікуваною подією в світі боксу.

Про це повідомляє авторитетне видання The Ring.

Окрім того, також у списку:

  • Бій чемпіонів у напівсередній вазі Теренса Кроуфорда та Еррола Спенса;
  • Можливий поєдинок найкращого боксера незалежно від вагової категорії Сауля Альвареса проти російського чемпіона Артура Бетербієва;
  • Бій легковаговиків Джервонти Девіса і Раяна Гарсії.

Зазначимо, що свій наступний бій Ф'юрі повинен провести проти Вайта. Утім, сторони Ф'юрі та Уайта ніяк не можуть дійти згоди щодо організації бою.

  • Ф'юрі захистив свій титул WBC у жовтні, достроково перемігши Деонтея Уайлдера у 11-му раунді. У послужному списку 33-річного Ф'юрі 31 перемога (22 - нокаутом) і одна нічия. У наступному бою Тайсон повинен битися з Ділліаном Уайтом, але обов'язковий претендент перебуває в судовій суперечці з органом, що санкціонує, через поділ гонорару за поєдинок.

Щодо Усика та Джошуа, то українець у ніч проти 26 вересня переміг Ентоні одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього одразу з'явилися розмови щодо бою-реваншу. Точної дати реваншу між Усиком та Джошуа ще немає. За словами промоутера британського боксера Едді Гірна, реванш планують на квітень 2022 року.

Утім, Джошуа може відмовитися від реваншу з українським чемпіоном заради відступних. Ей Джею пропонують 15 млн фунтів, щоб він відмовився від негайного реваншу з Усиком. Водночас цьому сам Джошуа заявив, що ще не збирається давати згоди на відмову від бою з Усиком.

  • В активі 34-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.
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