Бій непереможного друга Усика скасовано: яка причина

Даніель Лапін / © Associated Press

Реклама

Бій володаря титулів WBA Continental, WBO International та IBF Intercontinental у напівважкій вазі Даніеля Лапіна (12-0, 4 КО) проти Троя Джонса (13-1, 6 КО) скасовано.

28-річний український боксер був змушений знятися з поєдинку проти британця через травму, повідомляє Ready to Fight.

Поєдинок мав відбутися 1 листопада у Манчестері в андеркарді вечора боксу Джошуа Буатсі – Зак Паркер.

Реклама

У бою з Джонсом українця замінить 34-річний британець Ліам Кемерон (23-7-1, 10 КО).

Зазначимо, що Лапін востаннє виходив у ринг у липні цього року, коли в андеркарді реваншу між своїм близьким другом Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа роздільним рішенням суддів переміг британця Льюїса Едмондсона.

Раніше повідомлялося, що Усик втратив лідерство в рейтингу найкращих боксерів поза ваговою категорією від The Ring.

Аби дізнаватися найсвіжіші новину спорту, підписуйтесь на нашу сторінку в Facebook.