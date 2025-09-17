ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
317
Час на прочитання
1 хв

Бій непереможного друга Усика скасовано: яка причина

Даніель Лапін знявся з поєдинку проти Троя Джонса.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Даніель Лапін

Даніель Лапін / © Associated Press

Бій володаря титулів WBA Continental, WBO International та IBF Intercontinental у напівважкій вазі Даніеля Лапіна (12-0, 4 КО) проти Троя Джонса (13-1, 6 КО) скасовано.

28-річний український боксер був змушений знятися з поєдинку проти британця через травму, повідомляє Ready to Fight.

Поєдинок мав відбутися 1 листопада у Манчестері в андеркарді вечора боксу Джошуа Буатсі – Зак Паркер.

У бою з Джонсом українця замінить 34-річний британець Ліам Кемерон (23-7-1, 10 КО).

Зазначимо, що Лапін востаннє виходив у ринг у липні цього року, коли в андеркарді реваншу між своїм близьким другом Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа роздільним рішенням суддів переміг британця Льюїса Едмондсона.

Раніше повідомлялося, що Усик втратив лідерство в рейтингу найкращих боксерів поза ваговою категорією від The Ring.

Аби дізнаватися найсвіжіші новину спорту, підписуйтесь на нашу сторінку в Facebook.

Дата публікації
Кількість переглядів
317
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie