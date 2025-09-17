- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 317
- Час на прочитання
- 1 хв
Бій непереможного друга Усика скасовано: яка причина
Даніель Лапін знявся з поєдинку проти Троя Джонса.
Бій володаря титулів WBA Continental, WBO International та IBF Intercontinental у напівважкій вазі Даніеля Лапіна (12-0, 4 КО) проти Троя Джонса (13-1, 6 КО) скасовано.
28-річний український боксер був змушений знятися з поєдинку проти британця через травму, повідомляє Ready to Fight.
Поєдинок мав відбутися 1 листопада у Манчестері в андеркарді вечора боксу Джошуа Буатсі – Зак Паркер.
У бою з Джонсом українця замінить 34-річний британець Ліам Кемерон (23-7-1, 10 КО).
Зазначимо, що Лапін востаннє виходив у ринг у липні цього року, коли в андеркарді реваншу між своїм близьким другом Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа роздільним рішенням суддів переміг британця Льюїса Едмондсона.
Раніше повідомлялося, що Усик втратив лідерство в рейтингу найкращих боксерів поза ваговою категорією від The Ring.
