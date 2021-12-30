Бій потенційного суперника Усика назвали найкращим поєдинком року за версією The Ring

Сутичка у Лас-Вегасі запам'яталася чотирма нокдаунами та брутальним нокаутом наприкінці бою.

Третій поєдинок між чемпіоном WBC у надважкій вазі Тайсоном Ф'юрі (30–0–1, 21 КО) та американцем Деонтеєм Вайлдером (42–1–1, 41 КО) названий найкращим боєм року за версією авторитетного журналу The Ring.

Поєдинок відбувся у ніч проти неділі, 10 жовтня, на арені T-Mobile у Лас-Вегасі (штат Невада). На кону стояв чемпіонський титул WBC, яким володів Ф'юрі.

У 3-му раунді Ф'юрі відправив Вайлдера у нокдаун. А в 4-му раунді вже Деонтей точно влучив у суперника, і Тайсон двічі лежав на помості рингу. Британця врятував гонг. Далі домінував Ф’юрі. У десятому раунді Тайсон правим боковим звалив Вайлдера на канвас, а вже в наступній трихвилинці нокаутував американця. Таким чином, "Циганський король" зберіг титул WBC у надважкій вазі.

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