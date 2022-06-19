Бій-реванш між Усиком і Джошуа оголошено офіційно: дата та місце чемпіонського поєдинку

Бій-реванш між Усиком і Джошуа оголошено офіційно: дата та місце чемпіонського поєдинку

Промоутерська кампанія Matchroom Boxing анонсувала другий бій між українським чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа.

Бій-реванш Усик - Джошуа відбудеться 20 серпня у місті Джидда в Саудівській Аравії.

Про це повідомляє Matchroom Boxing на своїх сторінках в соцмережах.

Додамо, що спочатку поєдинок планували провести 23 липня, однак організаторам знадобилося більше часу для його організації, тому остаточну дату довелося посунути.

Нагадаємо, в ніч проти 26 вересня 2021 року Усик у Лондоні переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього британець активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший бій.

Тож у поєдинку-реваншу на кону стоятимуть всі титули, які українець відібрав у британця минулого року.

В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

Читайте також:

Усик вперше показав, як готується до реваншу з Джошуа: кадри з тренування

Усик - Джошуа: промоутер розповів, як боксери розділять гонорар за реванш

"Програти Усику - не катастрофа": промоутер Джошуа розхвалив українського боксера перед реваншем