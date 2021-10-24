Бий своїх, щоб чужі боялися: Ібрагімович вперше в кар'єрі вразив власні ворота (відео)

Бий своїх, щоб чужі боялися: Ібрагімович вперше в кар'єрі вразив власні ворота (відео)

Це не завадило "россонері" здобути перемогу та очолити Серію А.

Нападник "Мілана" Златан Ібрагімович у гостьовому поєдинку 9-го туру італійської Серії А проти "Болоньї" забив перший автогол у своїй кар'єрі.

40-річний шведський бомбардир на початку другого тайму головою зрізав м'яч у власні ворота після подачі з кутового. Для Ібрагімовича, на рахунку якого 957 зіграних матчів та 565 голів, цей автогол став першим у кар'єрі.

Утім, для "червоно-чорних" це не вплинуло на загальний підсумок зустрічі. "Мілан" виграв з рахунком 4:2 , а Ібрагімович на останніх хвилинах забив вже й в чужі ворота. Також Златан зробив гольову передачу на 16-й хвилині, коли форвард "россонері" Рафаел Леау відкрив рахунок.

Зазначимо, що майже весь поєдинок команди грали в нерівних складах. На 20-й хвилині захисник "Болоньї" Адама Сумаоро отримав пряму червону картку. А на 58-й хвилині, коли команда Сініши Міхайловіча несподівано змогла відігратися з 0:2, арбітр вилучив з поля Роберто Соріано. Таким чином, "Болонья" догравала матч удев'ятьох.

Відеоогляд матчу (автогол Ібрагімовича на 2:24)

"Мілан" (25 очок) очолив турнірну таблицю Серії А. Сьогодні "Наполі" (24 бали) може посунути "россонері" з вершини після гостьового поєдинку з "Ромою".

"Болонья" (12 пунктів) розташувалася на 9-му місці.

У 10-му турі італійського чемпіонату "Мілан" 26 жовтня прийме "Торіно", а "Болонья" 28 жовтня на виїзді зійдеться з "Наполі".

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